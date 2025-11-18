Kia Ora Farms gana Medalla de Plata en los World Cheese Awards

La finca panameña Kia Ora Farms ganó recientemente la Medalla de Plata en la categoría correspondiente a los Quesos de Cabra en los World Cheese Awards celebrada el pasado 13 de noviembre en Berna (Suiza). Estos premios son organizados por la asociación británica The Gild of Fine Food, que está detrás de la revista especializada en gastronomía Fine Food Digest. En la edición de este año se han presentado 5,244 quesos de 46 países diferentes que han sido catados por 256 jueces que reparten las 110 medallas por categorías a los participantes. Además de la finca panameña Kia Ora Farms, la quesería Quesos Chela también representó al país en un concurso que es considerado como el más prestigioso de la industria quesera, y al que Panamá se presenta por primera vez.La finca Kia Ora Farms participó con su queso ‘Chévre Bouche’, en el que combina la leche de cabra de alta calidad con una maduración cuidada y un sabor caracterizado por ser delicado pero distintivo. Por su lado, Quesos Chela sometió al paladar de los jueces el queso cheddar ahumado ‘Oro Viejo’, un producto de elaboración artesanal ahumado con leña de nance.