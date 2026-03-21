La cocina asiática contemporánea de Nacionsushi llega a Buenos Aires

Para estos días calurosos, nada mejor que refrescarse con unos cocteles. Está el Chino Land, con sake, vodka, triple sec, maracuyá, un toque de jengibre y una ramita de romero. La acidez de la maracuyá junto al jengibre, lo hace muy ligero y refrescante. Otras opciones son las sangrías, roja o de mango. Son muy solicitadas en el área de la terraza. La degustación inicia con unas entradas: onigiris, plato del repertorio del Street food japonés 'Es una base de arroz a la cual damos la forma de triángulo y la idea de Nacionsushi es que esta sea crocante por fuera y suave por dentro', explica el chef Germán Velásquez. Estos triángulos de arroz están rellenos con pollo, atún o salmón cocido y cada versión se acompaña con dos salsas: el de pollo tiene salsa de chipotle y ají dulce; el de atún, trae salsa de jengibre y ají amarillo y el de salmón, de cilantro y jengibre. Continuamos con unos taquitos Tuc-Tuc Street food de la cocina tailandesa. Se trata de tartar de atún y aguacate sobre una hoja de wontón muy crujiente. El tartar, perfumado con trufa, suave y lleno de sabor, se equilibra con la crocancia del wontón. El sabor se completa con un toque de mayonesa de wasabi y masago.Llegó a la mesa una Pizza Nación de salmón. 'Es como comer sushi, tiene una base crocante de arroz de sushi, la freímos, la napamos con queso crema y tenemos diferentes toppings, como furikake de salmón, salsa de naranja y miel, masago y wakame que van a dar un toque muy especial. La idea es que es otra forma de comer el sushi, más creativa y mucho más divertida', asegura el chef. Nos lleva a la memoria el concolón de casa, pero mejorado con el umami que aportan los toppings. Otros favoritos del Street Food, los bao hacen su aparición, en esta ocasión, de pescado. El pescado viene apanado y se acompaña con cebolla morada y mayonesa de cilantro y limón. Un bocado que balancea el crujir del apanado con la suavidad del panecillo de arroz hecho al vapor. Seguimos con un poke bowl de pollo, en una presentación para degustar (más pequeño), pero con todos sus ingredientes. Una cama de arroz, pollo a la plancha en cubos y todos sus toppings: 'trae edamame, maíz, aguacate, repollo morado, zanahoria, wakame y peino', destaca el chef. Esta comida completa, cargada de vegetales es una excelente opción para saciar el hambre con ingredientes nutritivos sin complicaciones. Se adereza con salsa de cilantro, limón y mayonesa de jengibre. Finalizamos la parte salada de la degustación con una selección de rollos. 'Siguiendo la filosofía de Naciónsushi, aquí tenemos sushi para todos, en diferentes presentaciones y sabores', dijo el chef, presentando el nikkei roll, con mamenori, camarones al vapor, aguacate, cebollina, salsa acevichada, topping de salmón fresco, crujiente de papitas, crispy quinoa, masago crujiente de arroz y salsa de ají amarillo. 'Tiene un sabor bien intenso y se funde en boca', dice el chef y no me queda más que apoyar su comentario. Seguido, el Crispy Green que es de vegetales tempurizados y salsa chipotle, que le aporta un sabor ahumado. Es una propuesta reciente y diferente para quienes prefieren pasar de los mariscos y la carne. Al probarlo, te das cuenta de que no le hacen falta. El cosmic roll tiene una mezcla de sabores intensa, con salmón ahumado, salmón fresco, atún, mezcla dinamita, queso crema, plátano maduro, cebollina, aceite de trufas, salsa de curry, crujiente de papitas, salsa de anguila y cilantro y crispy quinoa. Es uno de los favoritos del público. Por último, el Filipina con camarón apanado en coco, espárrago tempurizado, aguacate, queso crema, crujiente de zanahoria, salsa dulce Nacion y salsa chipotle. El apanado de coco aporta no solo sabor sino una textura muy diferente y agradable.Cerramos el almuerzo con unos wontones de queso y dulce de leche con helado de vainilla y salsa de frutos rojos. También un favorito, por el que vale la pena guardar un espacito. El dulzor del dulce de leche es balanceado con el queso. El bocado completo lo lleva más allá: la crocancia del wontón, la acidez de los frutos rojos y la cremosidad del helado hacen una mezcla difícil de superar. Y acompañamos el postre con una infusión de jengibre y miel.