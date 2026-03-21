La cocina asiática contemporánea de Nacionsushi llega a Buenos Aires

Karyl Torres aprovecho el espacio para destacar el esfuerzo del gran equipo de trabajo que hay detrás de Nacionsushi, que lo cuida y está pendiente de su crecimiento, para mantener su calidad y, al mismo tiempo, evolucionar a la par de la industria. “Empezamos con unos DJ sessions que están buenísimos, y se están subiendo a YouTube. Este proyecto que lo que busca es ser parte de la vida de ustedes, no solamente con la venta de la comida sino también digamos que si vas a un roadtrip, vas a la playa o tienes una fiesta en tu casa, tengas buena música que te acompañe, sin necesariamente haber pedido un delivery, simplemente colocarlo y escucharlo y hasta por qué no, verlo, porque tiene vistas espectaculares en donde siempre vendemos a Panamá”.

“Estamos felices de llevar la bandera de Nación que es para todos y superinclusiva y con todo representa el concepto, pero siempre haciéndole honor a Panamá como como lugar de origen”, aseguró Barmainon.

“Nacionsushi crece con una visión clara: llevar una propuesta contemporánea, innovadora y con identidad propia a ciudades que marcan tendencia. Buenos Aires es un paso natural en ese recorrido”, señaló Milton Reyes. “Estamos enfocados en seguir llevando la experiencia Nacionsushi a nuevos mercados, manteniendo siempre nuestro ADN pero adaptándonos a cada ciudad. Nuestro crecimiento responde a una visión de largo plazo: llevar el espíritu Nacionsushi a cada ciudad donde estemos presentes”, agregó.

“Con la apertura en Miami nos sentimos orgullosos de presentarnos como una marca panameña que está entrando a un mercado diferente. Y estamos llegando a Buenos Aires, un mercado también súper foodie, bastante especial y también altamente competitivo. Palermo es una zona muy trendy y muy gastronómica, en un ámbito bastante cosmopolita y dentro de Buenos Aires, tiene su propia identidad”, considera Valeria Barmainon.

Actualmente, la marca cuenta con presencia en 10 países, más de 41 locales a nivel global y 21 sucursales en Panamá, consolidándose como uno de los conceptos gastronómicos de origen panameño con mayor proyección internacional.

La llegada a Argentina se da tras la reciente apertura de su primer local en Estados Unidos, ubicado en Doral, Miami, en septiembre de 2025, marcando un nuevo capítulo en el crecimiento internacional de la marca.

La primicia que nos tienen consolida su expansión internacional. Nacionsushi anunció la apertura de un local en Buenos Aires, Argentina, prevista para el primer semestre de este año. El nuevo restaurante estará ubicado en Palermo, uno de los polos gastronómicos y culturales más relevantes de Buenos Aires, específicamente sobre la avenida Córdoba.

Es la 1:30 de la tarde y en el salón principal de Nacionsushi en Soho Mall, comensales entran y salen aprovechando la hora de almuerzo. Una mesa larga espera la llegada de periodistas convocados al encuentro. Allí no esperan Germán Velásquez, chef ejecutivo, Valeria Barmaimon, gerente de marketing, Karyl Torres, gerente de operaciones y calidad y Milton Reyes, fundador y CEO de la cadena.

La degustación

Para estos días calurosos, nada mejor que refrescarse con unos cocteles. Está el Chino Land, con sake, vodka, triple sec, maracuyá, un toque de jengibre y una ramita de romero. La acidez de la maracuyá junto al jengibre, lo hace muy ligero y refrescante. Otras opciones son las sangrías, roja o de mango. Son muy solicitadas en el área de la terraza.

La degustación inicia con unas entradas: onigiris, plato del repertorio del Street food japonés “Es una base de arroz a la cual damos la forma de triángulo y la idea de Nacionsushi es que esta sea crocante por fuera y suave por dentro”, explica el chef Germán Velásquez. Estos triángulos de arroz están rellenos con pollo, atún o salmón cocido y cada versión se acompaña con dos salsas: el de pollo tiene salsa de chipotle y ají dulce; el de atún, trae salsa de jengibre y ají amarillo y el de salmón, de cilantro y jengibre.

Continuamos con unos taquitos Tuc-Tuc Street food de la cocina tailandesa. Se trata de tartar de atún y aguacate sobre una hoja de wontón muy crujiente. El tartar, perfumado con trufa, suave y lleno de sabor, se equilibra con la crocancia del wontón. El sabor se completa con un toque de mayonesa de wasabi y masago.

Llegó a la mesa una Pizza Nación de salmón. “Es como comer sushi, tiene una base crocante de arroz de sushi, la freímos, la napamos con queso crema y tenemos diferentes toppings, como furikake de salmón, salsa de naranja y miel, masago y wakame que van a dar un toque muy especial. La idea es que es otra forma de comer el sushi, más creativa y mucho más divertida”, asegura el chef. Nos lleva a la memoria el concolón de casa, pero mejorado con el umami que aportan los toppings.

Otros favoritos del Street Food, los bao hacen su aparición, en esta ocasión, de pescado. El pescado viene apanado y se acompaña con cebolla morada y mayonesa de cilantro y limón. Un bocado que balancea el crujir del apanado con la suavidad del panecillo de arroz hecho al vapor.

Seguimos con un poke bowl de pollo, en una presentación para degustar (más pequeño), pero con todos sus ingredientes. Una cama de arroz, pollo a la plancha en cubos y todos sus toppings: “trae edamame, maíz, aguacate, repollo morado, zanahoria, wakame y peino”, destaca el chef. Esta comida completa, cargada de vegetales es una excelente opción para saciar el hambre con ingredientes nutritivos sin complicaciones. Se adereza con salsa de cilantro, limón y mayonesa de jengibre.

Finalizamos la parte salada de la degustación con una selección de rollos. “Siguiendo la filosofía de Naciónsushi, aquí tenemos sushi para todos, en diferentes presentaciones y sabores”, dijo el chef, presentando el nikkei roll, con mamenori, camarones al vapor, aguacate, cebollina, salsa acevichada, topping de salmón fresco, crujiente de papitas, crispy quinoa, masago crujiente de arroz y salsa de ají amarillo.

“Tiene un sabor bien intenso y se funde en boca”, dice el chef y no me queda más que apoyar su comentario.

Seguido, el Crispy Green que es de vegetales tempurizados y salsa chipotle, que le aporta un sabor ahumado. Es una propuesta reciente y diferente para quienes prefieren pasar de los mariscos y la carne. Al probarlo, te das cuenta de que no le hacen falta.

El cosmic roll tiene una mezcla de sabores intensa, con salmón ahumado, salmón fresco, atún, mezcla dinamita, queso crema, plátano maduro, cebollina, aceite de trufas, salsa de curry, crujiente de papitas, salsa de anguila y cilantro y crispy quinoa. Es uno de los favoritos del público.

Por último, el Filipina con camarón apanado en coco, espárrago tempurizado, aguacate, queso crema, crujiente de zanahoria, salsa dulce Nacion y salsa chipotle. El apanado de coco aporta no solo sabor sino una textura muy diferente y agradable.

Cerramos el almuerzo con unos wontones de queso y dulce de leche con helado de vainilla y salsa de frutos rojos. También un favorito, por el que vale la pena guardar un espacito. El dulzor del dulce de leche es balanceado con el queso. El bocado completo lo lleva más allá: la crocancia del wontón, la acidez de los frutos rojos y la cremosidad del helado hacen una mezcla difícil de superar. Y acompañamos el postre con una infusión de jengibre y miel.