Oswaldo Oliva: ‘Lorea es mi proyecto de vida porque va más allá de cocinar’​

'Lorea es mi proyecto de vida porque va más allá de cocinar. Llegué a México hace 11 años y el origen de Lorea era sumar a un movimiento de revolución gastronómica de mi país en un momento en el que la población estaba aceptando propuestas y en el que el mundo todavía no volteaba a ver a México', detalla. 'No se trata de cocinar platos, se trata de sumarme a ese movimiento de transformación que reivindica la mexicanidad como una parte muy importante del mundo moderno en la culinaria'.Para los comensales, el discurso es mucho más sencillo. Al llegar al restaurante les prometen una experiencia que recordarán aunque hayan pasado 10 años. Esto lo lograrán no solo describiendo el plato, sino hablando de la cultura que lleva detrás. 'Puedo tener el producto y puedo tener el ingrediente, pero si yo no le pongo la narrativa de cultura, estoy contando solo la mitad de la historia', insiste.Y es que, para el chef, aunque en un mundo de consumo rápido como el que vivimos hoy, el recurso más fácil es la sorpresa con lo extraño o exótico, esto es cada vez menos efectivo. Entre ello y los elementos que se han vivido todos los días en la propia cultura y la realidad, lo segundo cala más. 'Cuando alguien te presenta una mirada nueva sobre algo que has visto 1000 veces, esa sorpresa no se te olvida. No trabajamos para generar la sorpresa, sino para entender el producto y la cultura', dice.