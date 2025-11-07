Las inundaciones del 3 de noviembre impactan patrimonio histórico en Portobelo

La directora de Patrimonio Histórico de MiCultura alertó que este año ha llovido más de lo habitual en esa zona del país, lo que ha provocado inundaciones que afectan tanto a viviendas como a monumentos históricos, entre otras propiedades.'Es evidente que, frente al cambio climático, debemos tomar mayor conciencia y generar medidas no solo desde MiCultura en materia de conservación patrimonial, sino también desde la comunidad en general, para salvaguardar nuestras vidas y las de quienes nos rodean', exhortó Stanziola.El reto para los próximos años será proteger los monumentos históricos —algunos con siglos de antigüedad— ante el nuevo panorama climático que se avecina.