Las inundaciones del 3 de noviembre impactan patrimonio histórico en Portobelo

Las inundaciones registradas el pasado 3 de noviembre en la región de Portobelo, provincia de Colón, también causaron estragos en el Fuerte de San Jerónimo, un monumento que forma parte del conjunto de fortificaciones de la costa caribeña de Panamá, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La directora nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura (MiCultura), Yamileth Stanziola, aseguró en conversación con La Estrella de Panamá que el único daño tangible presente en la estructura del Fuerte de San Jerónimo es la caída del muro lateral que da a la desembocadura de las quebradas, las cuales desembocan en el mar Caribe.

“Esto se da por la forma en que el agua entra a la fortificación. A diferencia de los otros fuertes que forman parte del complejo militar de Portobelo, el Fuerte de San Jerónimo tiene la mayoría de su superficie sobre el mar, en la entrada de la bahía”, explicó.

Stanziola señaló que, debido a estas características, el monumento se ve afectado por la erosión causada por la sedimentación de la bahía, provocada a su vez por los efectos del cambio climático.

Siendo esta la segunda inundación del año en el área, el reciente episodio ha sido el más importante, ya que coincidió con un periodo de precipitación pluvial constante y un episodio de mareas altas.

“El agua entra y, una vez que la marea baja, sale sin causar mayores efectos más allá de saturar el suelo del complejo. Sin embargo, existe una situación de mayor vulnerabilidad”, advirtió la funcionaria.

Según Stanziola, el Gobierno Nacional ha destinado una inversión de $69 millones de dólares para la rehabilitación, consolidación y puesta en valor de los monumentos históricos de la región. Este plan no solo incluye al Fuerte de San Jerónimo, sino también a los fuertes de Santiago de La Gloria, San Fernando y San Fernandito, así como a la iglesia de San Felipe, la capilla de San Juan de Dios y otras estructuras históricas de Portobelo.

La directora recalcó que, en febrero pasado, ya se realizaron estudios de hidrología, batimetría, arqueología, oceanografía y de suelo con el fin de identificar los niveles de marea y su impacto en la base del fuerte. Estos estudios servirán de base para diseñar y rehabilitar el muro que rodea el monumento, además de fortalecer los cimientos de la fortificación.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de diseño de la propuesta arquitectónica para consolidar el área del muro que colapsó hace algunos años. Solo falta la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para proceder con la ejecución física de las obras de rehabilitación.

Mientras tanto, en el fuerte se mantienen equipos técnicos de MiCultura, del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, y del contratista de la obra, encargados de monitorear cualquier evento que se produzca en el área.