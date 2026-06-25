Marco Carlesso, de Pizza Verace: “Seguiremos trabajando para elevar el nivel de la experiencia”

Antes de establecerse como una pizzería en el año 2023, tanto Carlesso como Carrero regentaban un ‘catering’ de pizzas. En tan poco tiempo, la demanda de las pizzas fue tal que se vieron en la necesidad de abrir un local para que los clientes tuvieran la ocasión de degustar una pizza similar a la que se saborea en Italia. No obstante, antes de emprender la idea del ‘catering’, Carlesso se dedicaba a la asesoría de pizzerías, una actividad que siempre desarrolló desde que se estableció en Panamá. Al aceptar el negocio del catering, vio rápidamente cómo el ‘boca a boca’ los hacía crecer en popularidad y prestigio.'Aceptamos el trabajo del catering y todo comenzó allí. La gente quedó fascinada. Fue el clásico boca a boca. Los invitados recomendaban el servicio a otras personas y empezaron a llegar más y más llamadas. Llegó un punto en el que necesitábamos un lugar propio para producir porque ya no era viable seguir trabajando desde los lugares donde trabajábamos antes. Todo fue creciendo de forma muy natural. Tengo un gran amigo que siempre me decía: ‘La empresa que crece despacio, crece fuerte’. Y eso fue exactamente lo que pasó', relató.Según Carlesso, los factores diferenciadores de Pizza Verace están en la calidez de la atención a los clientes que llegan a degustar sus pizzas artesanales, así como la calidad de los ingredientes que utilizan cada día.'Hoy importamos directamente nuestros tomates y nuestra harina. Una empresa asociada importa la mozzarella para nosotros. Tenemos relaciones directas con compañías italianas, además de recorrer prácticamente toda América participando en ferias, capacitaciones y clases magistrales. Gracias a las relaciones que tenemos conseguimos materia prima de altísima calidad a precios competitivos. Eso nos permite ofrecer una pizza hecha con los mejores productos posibles a un precio razonable. Nuestro producto principal es harina italiana, tomate italiano y mozzarella italiana al 100%. Luego complementamos con productos frescos locales para los ingredientes del día a día', precisó Carlesso.Tanto para Carlesso como para Carrero, la apertura de Pizza Verace también va ligada de representar la cultura y la gastronomía italianas. 'La cocina italiana es algo muy sencillo en esencia: respetar la materia prima, utilizar productos de calidad y manipularlos lo menos posible. Menos ingredientes, pero mejores ingredientes. Creo que a la gente le gusta nuestro producto porque no sobrecargamos las pizzas. No buscamos hacer pizzas exageradas que te satisfacen durante unos minutos y luego te dejan pesado. Nosotros buscamos equilibrio. La acidez y dulzura del tomate, la cremosidad de la mozzarella, la frescura de la albahaca. Tratamos de que todos los elementos estén perfectamente balanceados', precisó.De este modo, lo que comenzó como una pizzería entre amigos poco a poco se convirtió en una de las mejores del mundo.