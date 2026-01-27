Rigoberta Menchú, en el festival de ideas CAF: “La cultura es la base para encontrar puntos comunes entre los pueblos

Cuando llegó el turno de la panelista brasileña, la representante de la Bienal de las Amazonas no escatimó en elogios hacia Menchú, a quien recordó como una líder destacada que dejó huella en su niñez. Acto seguido,<b> reafirmó la defensa esencial de la cultura como un bálsamo para los pueblos, especialmente para quienes, en determinados momentos, pueden verse acechados por la soledad.</b>'Muchas veces estamos en momentos de tristeza, pero la risa es la mejor venganza. Pensamos que estamos solos, que no hay nadie para nosotros. Nos reconocemos. El poder de reconocer la responsabilidad colectiva. La sonrisa no solo en las naciones. La cultura es el aporte de la memoria y la memoria es el aporte de la cultura. La niña que era en 1992 supo de Rigoberta... Muchas gracias por tu influencia en mi vida. Por esa influencia, siento la responsabilidad de compartir la cultura', rememoró Eleison, quien hoy es una de las figuras más destacadas de la gestión cultural en Brasil.En su intervención, Eleison señaló a su institución —la Bienal de las Amazonas— como <b>un ejemplo de que, si bien existen obstáculos para desarrollar una infraestructura de políticas públicas culturales, es posible lograr una política coherente que responda a las necesidades del desarrollo cultural de la población.</b>Menchú, por su parte, <b>destacó la espiritualidad, el desarrollo ancestral, la conciencia social y la autodeterminación como pilares fundamentales sobre los cuales debe basarse la cultura de la región.</b> 'Tenemos una coyuntura ideal que nos puede llevar por caminos menos conflictivos, a puntos comunes', manifestó la líder social. Asimismo, sugirió profundizar los lazos entre los artistas contemporáneos y los pueblos indígenas, para que los primeros puedan reflejar mejor su realidad.'<b>Si queremos innovar, podemos dar un mensaje fundamental en la creación de las bellas artes que reúna el lenguaje de nuestro pasado histórico, pero también el lenguaje ancestral</b>', resumió.