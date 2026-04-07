Rubén Blades sorprende con su reseña culinaria junto a Lin-Manuel Miranda

Dos de las figuras más influyentes de la música y el teatro a nivel mundial, el panameño Rubén Blades y el dramaturgo, actor y compositor estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, se reunieron recientemente para celebrar su herencia cultural a través de la gastronomía. El encuentro tuvo lugar en Cocotazo Catering, un pequeño establecimiento ubicado en la East 109 Street y Primera Avenida, en el corazón de Nueva York.

Blades, quien compartió los detalles de la experiencia a través de sus plataformas digitales, no ocultó su entusiasmo por el menú tradicional que degustaron junto al personal del local. La velada estuvo marcada por sabores que forman parte de la identidad culinaria caribeña, destacando especialmente el uso de términos locales como el “arroz pegao”, conocido en Panamá como concolón.