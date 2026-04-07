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Vida y cultura

Rubén Blades sorprende con su reseña culinaria junto a Lin-Manuel Miranda

El cantautor panameño Rubén Blades (c), junto a personal del Cocotazo y Lin-Manuel Miranda, dramaturgo estadounidense de origen puertorriqueño (izq.)
El cantautor panameño Rubén Blades (c), junto a personal del Cocotazo y Lin-Manuel Miranda, dramaturgo estadounidense de origen puertorriqueño (izq.)
Por
Mileika Lasso
  • 08/04/2026 00:00
El artista panameño destacó la calidad de la comida en un sitio acogedor que une a las comunidades en Estados Unidos

Dos de las figuras más influyentes de la música y el teatro a nivel mundial, el panameño Rubén Blades y el dramaturgo, actor y compositor estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, se reunieron recientemente para celebrar su herencia cultural a través de la gastronomía. El encuentro tuvo lugar en Cocotazo Catering, un pequeño establecimiento ubicado en la East 109 Street y Primera Avenida, en el corazón de Nueva York.

Blades, quien compartió los detalles de la experiencia a través de sus plataformas digitales, no ocultó su entusiasmo por el menú tradicional que degustaron junto al personal del local. La velada estuvo marcada por sabores que forman parte de la identidad culinaria caribeña, destacando especialmente el uso de términos locales como el “arroz pegao”, conocido en Panamá como concolón.

Sabor y tradición

El banquete incluyó una variada selección de platos típicos: porotos (habichuelas rojas), bistec encebollado, patacones (tostones), alcapurrias y bacalaitos. Para refrescar, los artistas optaron por jugo de tamarindo y cerraron la comida con un flan. Según las declaraciones del propio Blades, la experiencia fue excepcional: “¡todo sabrosisimo!”, afirmó el cantautor y exministro.

Recomendación de los artistas

Además de resaltar la calidad de los alimentos, Blades aprovechó para sugerir a los interesados que realicen reservaciones con antelación, advirtiendo que el local no cuenta con un espacio muy grande. Este gesto subraya la importancia de apoyar los emprendimientos que mantienen vivas las raíces gastronómicas en el extranjero, uniendo a personalidades del arte en torno a un plato de comida casera.

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