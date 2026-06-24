‘Supergirl’ deja su propia huella en la galaxia de DC Comics

Una vez que entramos de lleno a la trama conocemos a la pequeña <b>Ruthye</b> (<b>Eve Ridley</b>, en su debut para <b>DC Studios</b>), quien será uno de los pilares dramáticos de la cinta y sobre la que girará la mitad de las acciones de Kara tras ser unidas en una búsqueda de un antídoto por la galaxia y un plan de venganza contra <b>Krem</b>, líder de los Brigands y el villano que se introduce en esta entrega (interpretado por <b>Matthias Schoenaerts</b>).Si bien Kara es la descripción de una mujer joven que enfrenta los demonios del ayer en su día a día, Ruthye es la imagen del presente que no ve en sí mismo un futuro, sino una visión borrosa cargada de dolor e impotencia. Durante el viaje de ambas vemos la transformación de Kara en cuanto a su propia necesidad de dejar ir lo que no puede cambiar, y para Ruthye aprender a tomar su propio destino en sus manos en vez de vivir persiguiendo lo que no será.