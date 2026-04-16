Venta de BTS en Bogotá bajo lupa de la SIC

La colombiana <b>Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)</b> mantiene bajo vigilancia el proceso de venta de boletos para los conciertos de <b><a href="/tag/-/meta/bts">BTS</a></b> en Bogotá, en medio de denuncias de consumidores y una demanda sin precedentes por parte del público.La entidad informó este miércoles 15 de abril que desde <b>febrero de 2026 inició el seguimiento</b> a las actividades relacionadas con los conciertos programados para <b>el 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín</b>, como parte de sus funciones de inspección, vigilancia y control.<i>'En desarrollo de estas actuaciones, y a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, la Entidad dio apertura a una averiguación preliminar con el propósito de conocer en detalle la información que sería suministrada a los consumidores, así como las medidas tecnológicas implementadas durante las etapas de preventa y venta de boletería'</i>, señaló la SIC.El proceso incluye requerimientos formales a la promotora <b>Promotora de Colombia S.A.S. </b>y a la ticketera <b>Ticket Colombia S.A.S.</b>, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.La intervención se intensificó tras <b>múltiples denuncias de ciudadanos que no lograron adquirir entradas</b>, en un contexto marcado por alta demanda y reportes de posibles irregularidades en la comercialización.<i>'En estos, se solicita detallar de manera precisa sobre la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización'</i>, precisó la entidad.La SIC reiteró que continuará con las actuaciones correspondientes y no descartó adoptar medidas adicionales si detecta incumplimientos a la normativa vigente.