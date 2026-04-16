Venta de BTS en Bogotá bajo lupa de la SIC

La colombiana Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mantiene bajo vigilancia el proceso de venta de boletos para los conciertos de BTS en Bogotá, en medio de denuncias de consumidores y una demanda sin precedentes por parte del público.

La entidad informó este miércoles 15 de abril que desde febrero de 2026 inició el seguimiento a las actividades relacionadas con los conciertos programados para el 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín, como parte de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

“En desarrollo de estas actuaciones, y a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, la Entidad dio apertura a una averiguación preliminar con el propósito de conocer en detalle la información que sería suministrada a los consumidores, así como las medidas tecnológicas implementadas durante las etapas de preventa y venta de boletería”, señaló la SIC.

El proceso incluye requerimientos formales a la promotora Promotora de Colombia S.A.S. y a la ticketera Ticket Colombia S.A.S., con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

La intervención se intensificó tras múltiples denuncias de ciudadanos que no lograron adquirir entradas, en un contexto marcado por alta demanda y reportes de posibles irregularidades en la comercialización.

“En estos, se solicita detallar de manera precisa sobre la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización”, precisó la entidad.

La SIC reiteró que continuará con las actuaciones correspondientes y no descartó adoptar medidas adicionales si detecta incumplimientos a la normativa vigente.