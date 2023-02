Nuestros SMS en tiempos de pandemia

Ninguna tecnología del mundo, por más inteligente que sea, reemplazará la interacción humana. Shutterstock

Partamos de un hecho, amigo lector... la pandemia no ha terminado y la OMS no ha enviado ningún comunicado que indique que ya entramos a una era pospandemia.

Esto hace que muchas empresas sigan implementando un sistema laboral hibrido (casa-hogar), muchas otras optaron por cerrar por completo sus oficinas y distribuir sus compromisos entre los colaboradores que quedaron activos de forma remota.

Ahora viene la pregunta del millón: esta condición laboral, ¿ha ayudado a mejorar nuestras habilidades sociales y comunicación ya sea de forma virtual o presencial, o las ha degradado significativamente?

Le recuerdo algo antes de profundizar más en el tema, ninguna tecnología del mundo, por más inteligente que sea, reemplazará la interacción humana, las emociones y la riqueza de una comunicación asertiva cara a cara. En lo personal prefiero una buena taza de café entre amigos que un dispositivo inteligente, un emoji o una aplicación, y eso que soy publicista.

Las redes sociales, aplicaciones, emojis, la inteligencia artificial y avatares de última generación, por mencionarle algunos de los protagonistas digitales que usamos día a día, siguen usándose con deficiencia en la mayoría de los casos, ¿Por qué? Porque las deficiencias de comunicación que ya teníamos como sociedad en el modo tradicional, simplemente las trasladamos al mundo digital y estas no solo encontraron terreno fértil para seguir, sino para agravarse.

Como somos una especie que se desarrolla y evoluciona en manada o en comunidades y nichos cerrados, por ejemplo la familia, por naturaleza somos seres sociales y, por lo tanto, hemos creado sociedades que funcionan bajo este concepto. Esto hace que de fábrica traigamos un SMS integrado, o sea, un sistema de monitoreo social.

El sistema de monitoreo social (SMS) es aquel que nos ayuda a dar seguimiento a las señales ambientales y a los cambios emocionales que suceden en los distintos entornos sociales a los que estamos expuestos. Estos monitores nos dan la oportunidad de ajustar nuestras acciones, pensamientos, lenguaje verbo-corporal según sea el contexto para que podamos integrarnos y responder adecuadamente a las situaciones que se den día a día.

Sin embargo, al no trabajar en nosotros mismos, en nuestra inteligencia emocional o autoestima y al no actualizar o desarrollar nuestras habilidades sociales, con el tiempo este maravilloso SMS queda obsoleto y, por lo tanto, perdemos la habilidad de leer, observar, analizar y comprender a quienes nos rodean, creando así gente sin alma o profesionales con más grados académicos que un termómetro, pero fríos y emocionalmente brutos (término que, tal cual lo lee, está ampliamente documentado).

En pleno 2023, es más que seguro asumir que en la mayoría de empresas y carreras nos encontraremos con una amplia variedad de personalidades y muchos líderes de área tal vez se pregunten: “¿Qué traerá a la mesa este colaborador que me pueda aportar y hacer crecer el negocio?” ... Para responder esta interrogante es necesario que la cabeza de equipo primero se conozca realmente y que, a su vez, sepa leer los diferentes tipos de personalidades que traen sus subalternos como parte del paquete humano.

¿Cuántos tipos de personalidades hay? Básicas, al menos nueve y estas son: extrovertidas, introvertidas, sensoriales, intuitivas, pensativas, sensitivas, juzgadoras, analíticas y perceptivas.

¿Por qué digo básicas? Porque según estudios psicológicos se ha llegado a descubrir que hay 16 tipos de personalidades, las cuales suelen ser incluso combinaciones de las básicas, por ejemplo, la personalidad ISTJ (introvertida, sensitiva, pensativa y juzgadora), personalidad ENTP (extrovertida, intuitiva, pensativa y perceptiva) o, por ponerle otro ejemplo, la personalidad ISTP (introvertida, sensorial, perceptiva, pensativa) ... estas siglas vienen de sus definiciones en inglés.

Quien desarrolló esta clasificación es el Dr. Myers Briggs y él explica que este tipo de personalidades están creadas para diferenciar las preferencias de una persona al usar su juicio y percepción con respecto a su entorno.

Ahora pregunto nuevamente, ¿estarán nuestros líderes, gerentes, gobernantes, amigos, conocidos, maestros o gurús y familiares listos para interactuar asertivamente cara a cara con todos estos tipos de personalidades pese a que en los últimos tres años, lo digital, ha sido en puente más conveniente, repetitivo, necesario y hasta preferido para comunicarnos entre nosotros?, ¿tenemos nuestro SMS natural calibrado correctamente y bien desarrollado para que esa habilidad, que vino de fábrica, no esté dándonos señales erróneas de nuestro entorno?

Es aquí donde los talleres que le invitan a crecer y a desarrollar su inteligencia emocional son clave, es aquí donde el hecho de trabajar su autoestima, sus habilidades de comunicación verbal y no verbal, su mindfulness y trabajar su yo interno no deberían ser considerados como “pérdida de tiempo o dinero”, es aquí donde no cualquiera puede ser un coach sin entrenamiento previo y serio, porque, repito, lo que está trabajando es su yo más profundo, su ser y psiquis.

Le recuerdo esta frase de sir Ken Robinson, uno de los grandes gurús de la educación y el pensamiento creativo: “No sabremos lo que podemos llegar a ser hasta que no sepamos lo que somos capaces de hacer”, por tal motivo, la realidad de los demás no reside en lo que muestran, sino en lo que no saben mostrarle y, si de veras quiere comprender a los demás, no escuche lo que dicen, sino lo que callan... y para ello debe ser capaz y estar dispuesto a tener su SMS bien plantado, actualizado y activo.