Magali Martínez: 'Como mujeres, es importante apoyarnos y darnos la mano como amigas y profesionales'

Especialista en marketing y publicidad, editora, gerente, madre e hija, Magali Martínez considera que la buena organización y el apoyo de sus seres queridos, son sus mejores aliados para lograr todo lo que se proponga. Cedida

Gerente de una de las revistas más conocidas de Panamá, editora, figura pública, activista, madre e hija, la vida de Magali Martínez se define por distintos roles.

Siguiendo los pasos de la mujer que la trajo al mundo y califica como su modelo a seguir, Martínez tomó las riendas de Mundo Social, la revista panameña iniciada por Magali Méndez, enfocada en lifestyle, eventos sociales y empresariales, durante la pandemia y la ha liderado desde aquel entonces.

Su creatividad y disciplina le han permitido hacerse conocer en el país, no solo por su labor dentro de un medio impreso, sino por su proyecto Mujer Más que lidera junto con sus dos amigas Marisol Guizado y Jackie Bern, en el que enaltecen el rol de la mujer en la sociedad.

En marzo de 2023, este diario celebró a las 25 Mujeres más destacadas de Panamá, en el que Martínez se llevó un reconocimiento en la categoría de mercadeo y publicidad.

Se considera una persona genuina, organizada, agradecida con la vida y quien se refleja tal cual es al resto del mundo. Cedida

En su entrevista con La Estrella de Panamá, conversó de su familia, su trayectoria, el amor por su trabajo y los retos que ha tenido que enfrentar a lo largo del tiempo que la han forjado como la persona que es hoy.

¿Qué cualidades tiene Magali de su madre y de su padre?

Puedo decir que ambos me inculcaron el trabajo honrado, el respeto y los buenos valores. Son enseñanzas que desde chiquita llevo conmigo.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia que hayan marcado su camino profesional y personal?

Para ella lo más importante es que las mujeres se unan y luchen por lo que creen y desean lograr. Cedida

Durante la época de la invasión, mi familia y yo nos fuimos a vivir a Miami. Fue difícil porque me la pasaba todo el tiempo en una guardería, porque mis padres, ambos trabajaban hasta el final de la tarde. Al regresar fue lo mismo, mis padres siempre han sido de trabajar y creo que eso se reflejó en mí, porque al igual que ellos, siempre he sido una mujer trabajadora.

Ahora soy madre y durante la pandemia traté de buscar esa fórmula para poder trabajar, pero también pasar tiempo con mis hijos aunque fuera una hora al día. Es un tiempo de compartir que me encanta tener con ellos. Es dedicarles ese tiempo que a mí me hizo falta.

No juzgo a mis padres porque al final todos buscamos maneras de darles a nuestros hijos una mejor calidad de vida de la que tuvimos nosotros, y para mí eso significa estar con ellos.

¿Qué cualidades cree que la han ayudado a ser la mujer que es hoy?

Creo que lo principal es que me considero una persona resiliente. Por otra parte, además de cualidad, he contado siempre con el apoyo de mi mamá, mi equipo de trabajo y de mi familia en general, lo que es muy importante para mí.

Es conocida por sus seres queridos como Maggie y por el país como la gerente de una de las revistas más importantes de Panamá, al igual que editora, embajadora y activista, pero, ¿cómo le gustaría que el mundo la conociera mucho más allá de estos roles que juega en su día a día?

Creo que lo principal para mí es que soy una persona muy genuina y auténtica. Es como ese dicho en inglés que dice “What you see is what you get” (Lo que ves, es lo que obtienes).

Algo muy importante para mí es no hacerle a los demás lo que no me gustaría que me hicieran, y es algo que debemos tener en mente todos los días y practicarlo como seres humanos. Soy fiel creyente también en el hecho de que como mujeres debemos apoyarnos entre sí en vez de hacernos daño. Unidas somos más fuertes y es importante darnos la mano como mujeres, amigas y profesionales.

Me gustaría que me recordaran por mi trabajo honrado, por ser una persona que nunca le ha deseado el mal a nadie y por ese cariño genuino que le tengo a la vida.

Es una mujer con mil vidas en una. ¿Cómo crea ese balance entre todas esas facetas que tiene?

Ahí es donde caemos (risas). Soy muy organizada y trato de cumplir con ese tiempo y orden que me propongo. De lo contrario, no fluirían tanto las cosas. Tengo una agenda en la cual me encargo de cumplir el rol de madre, mujer trabajadora y dueña de una revista. Los fines de semana son sagrados para mí y mi familia. Son los días en los que me encargo de hacer planes con mis hijos o descansar y tomarme un tiempo para mí.

Tomó las riendas de 'Mundo Social' durante el tiempo de pandemia. ¿Qué la impulsó a tomar esa decisión? ¿Con qué retos se enfrentó?

Tomé la revista por dos razones: por necesidad, pero también porque soy fiel creyente de la marca y su legado, el cual cumple en 2023 26 años. Ha sido un trabajo muy lindo que inició mi mamá y continuó mi hermano por muchos años.

Durante la pandemia todos los colaboradores, incluyéndome, estábamos suspendidos y me di cuenta de que si deseaba sacar a mis hijos adelante, tenía que hacer algo. Para ese entonces ya tenía mucha experiencia pues contaba con 10 años de labor en el área de mercadeo y relaciones públicas, lo que es algo que me apasiona muchísimo y no me veía con el valor para dejar la marca.

Decidí que era el momento de darle un giro y modernizar la revista a la era digital con el uso de una página web y redes sociales, lo que nos obligó a entender sobre inmediatez. Así, publicamos de una forma rápida y fácil en las herramientas digitales y complementamos con el medio impreso.

También conté con el apoyo de colaboradores que creyeron en mí y aún creen en la marca, al igual que el apoyo de mi madre y padrastro.

¿Considera que Panamá sigue siendo una sociedad machista? ¿Se ha topado alguna vez con el machismo en su vida?

Por supuesto. Todavía vivimos en una sociedad machista. Sí es cierto que lo siento menos que hace un par de años, pero aún sigue presente en nuestras vidas.

Como mujeres debemos defendernos, creer en nuestra postura y todo hacerlo con respeto. Somos personas muy capacitadas para cumplir cualquier rol, pero necesitamos esa confianza en nosotras mismas, creer en nuestro potencial y tener la fortaleza de luchar por nuestras ideas.

¿Qué consejo le daría a aquellas mujeres a quienes la sociedad les ha puesto un obstáculo entre su carrera profesional y su rol como madres?

Si crees en ti, que lo puedes hacer y lo estás haciendo bien y honradamente, al igual que la disposición de tener tiempo para tus hijos o seres queridos, todo es posible. Pienso que todo es posible con organización y dejarse apoyar de los demás, ya sea en tu hogar o trabajo en el momento que estés ejecutando cualquier rol.

Lo importante es nunca desanimarse ni dejar de realizar ese objetivo que te propusiste. Traza metas y proponte a cumplirlas siempre con organización y apoyo.

¿Cómo sería un día perfecto para usted?

Un día perfecto comenzaría despertándome de un buen descanso y con un café esperándome. Que mis hijos no peleen, que todo fluya, llegar a la oficina y no tener que toparme con ningún problema. Al final del día, mi santuario es mi casa y poder estar ahí, pasando un buen tiempo con mis hijos sin que se estén peleando, comiendo mi comida favorita, descansar y ver una película. Creo que ese sería mi día perfecto.

¿Algo que aún le falte por hacer?

Me siento muy contenta con lo que he logrado hasta la fecha. Este año llegué a mis 40, miro hacía atrás y veo todo lo que he hecho tanto profesional como personalmente y me siento muy orgullosa. Aún quedan muchas cosas por hacer a nivel profesional y personal, pero sobre todas las cosas, mi sueño es ver a mis hijos graduarse y casarse.

¿Algo que no se ha atrevido a hacer?

Tirarme de bungee o algo así. Tengo mucho pánico a las alturas (risas).

¿Qué le da felicidad y la hace sentir completa?

Mis hijos.