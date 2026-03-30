Escándalo en el béisbol: Lo que ocurrió en la pelea Veraguas vs. Los Santos

Destacar que la defensa realizó una apelación y este martes 31 de marzo se llevará a cabo la audiencia ante el juzgado de apelación a las 2:30 p.m.<b>Sanciones temporales de la Fedebeis</b>La Fedebeis anunció que procedió a suspender de manera provisional a Abdiel Ramos (director de Veraguas), Erick Murdok (#15), Ricardo Corcho (#22), Alfredo Aldarete (#41), Juan Aizprua (#1), José Gómez (#23) e Ismael Velasco (#96) con dos partidos de sanción.Sumado a ello, el ente deportivo confirmó que el partido quedó suspendido y aún no hay fecha para reanudar el cotejo.'Independientemente de estas sanciones, la Comisión Técnica, tomando en consecuencia los señalamientos indicados en los artículos 89, 90 y 91, del Reglamento Oficial del 83° Campeonato Nacional del Béisbol Mayor, se acoge al plazo de 48 horas, para dictaminar un fallo final, en relación a estos sucesos', señaló el ente deportivo.