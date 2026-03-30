Escándalo en el béisbol: Lo que ocurrió en la pelea Veraguas vs. Los Santos

El pasado sábado 28 de marzo se dio un acontecimiento que nunca debió pasar en el partido entre Veraguas y Los Santos en el Campeonato Nacional de Béisbol 2026. El partido, que se disputó en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández, terminó en una riña, lo que obligó a que el partido se suspendiera. Las redes sociales se inundaron con videos de la riña que se armó y desde entonces las especulaciones no han parado de sonar sobre este tema.

La cronología de los supuestos hechos

De acuerdo con algunas fuentes de La Estrella de Panamá, y partiendo desde lo supuesto, todo habría inicio luego de que presuntamente ocurrió un suceso entre el entrenador del Veraguas y el jugador de Los Santos, Ismael Velasco. Parece ser que hubo un intercambio de palabras, pero las cosas supuestamente llegaron a escalarse cuando fanáticos de Los Santos llegaron al ‘dogout’ del equipo veragüense para realizar un intercambio de palabras. No se sabe que cosas exactamente fue lo que supuestamente los aficionados del equipo visitante le estaban diciendo a los jugadores santeños.

De ahí, fanáticos veragüenses estaban supuestamente insultando a Velasco desde la lomita. Las cosas, lejos de calmarse, empeoró cuando presuntamente tras esto, fanáticos se las tuvieron con familiares de Velasco desde las gradas. Tras esto, al ver lo que estaba aconteciendo, supuestamente Velasco vio que sus familiares estaban siendo agredidos por fanáticos de Veraguas y fue cuando presuntamente saltó a las gradas para defender a los suyos. Acto seguido, familiares del jugador Adolfo Reina también estaban siendo supuestamente agredidos y fue entonces cuando salió el hermano del jugador para defender a su familia, quienes estaban en la grada apreciando el partido.

Supuestamente, lo que ocurrió después fue el batazo que le propinó Juan Aizprua, del Veraguas, a Yeison Austin, jugador de Los Santos. Este fue el hecho que se hizo viral en las redes sociales, pero que en estos momentos está siendo investigado por las autoridades pertinentes. Cabe destacar en este punto que durante el partido no estaba presente la Policía Nacional, tan solo miembros de la Seguridad Privada. Según fuentes a este diario, la seguridad en los recintos debe ser organizada por el equipo local, es decir Los Santos, esto de acuerdo con el reglamento de la Fedebeis.

Momentos después de la riña llegó miembros de la Policía Nacional para calmar la situación. La Estrella de Panamá pudo conocer que hasta el momento hay tres denuncias presentadas por este caso. Precisamente el abogado Mario Luis Delgado, defensor del pelotero veragüense Juan Aizprua se dio una declaración sobre estos hechos desde las instalaciones del Ministerio Público en Las Tablas el pasado domingo 29 de marzo.

“Se le ha acusado en redes sociales e incluso en el Ministerio Público por cometer un delito contra la vida. Es muy importante dejar en claro que esta situación no se compadece con la verdad”, afirmó. Según la defensa, los videos muestran ángulos distintos: en uno se observa a Aizprua golpeando la malla con el bate para separar a dos personas, mientras que en otro se aprecia el impacto sobre Reina. “Ya existe una denuncia penal presentada en contra del pelotero de Los Santos por agresión a un adulto mayor. Es muy importante dejar en claro que existen diferentes ángulos en los videos que muestran lo ocurrido”, señaló, insistiendo en que la situación debe analizarse con objetividad.

Durante el día de este lunes 30 de marzo se llevó a cabo una audiencia, en la que se legalizó la aprehensión de Aizprua y se le imputó al jugador con el supuesto cargo de tentativa de homicidio y se le decretó detención preventiva por seis meses. Del otro lado de la moneda, el abogado Delgado señaló que no estaban contentos con la decisión de la juez. “No quedamos conformes con la postura que mantuvo la juez de garantías. Convalidó una serie de actos que violaban el debido proceso”. “El batazo que hizo nuestro representado no fue dirigido hacia la cabeza del muchacho, sino sobre la mano de un pelotero que estuvo aquí”, volvió a recordar el abogado.