Unai Vencedor: "Marcelino me pide que juegue tranquilo y hacia adelante"

Unai Vencedor, que acaba de renovar con el Athletic Club hasta 2025, ha confesado este martes que su entrenador, Marcelino García Toral, con el que está siendo titular habitual, le pide que "juegue tranquilo y hacia adelante".

"Habló conmigo, me explicó lo que piensa de mí y lo que quiere de mí y me dijo que jugase tranquilo y hacia adelante, con pases diagonales y con todo, en general", dijo el medio centro bilbaíno en una rueda de prensa telemática con motivo de la ampliación de su contrato anunciada este lunes.

En esa comparecencia, el jugador del barrio bilbaíno de Rekalde, de 20 años, confesó que una vez que ha "llegado" al primer equipo del Athletic Club y que ha "renovado" ya como jugador de la primera plantilla, con lo que sueña "ahora es con seguir muchos años aquí".

Vencedor repasó su periplo en el Athletic desde su llegada en 2017 al juvenil de División de Honor y desde el que, en una temporada, pasó directamente al Bilbao Athletic saltándose el segundo filial, el Baskonia.

"Todo ha ocurrido bastante rápido, pero he intentando adaptarme lo más rápido posible a todo y ojalá siga así", apuntó.

En esa trayectoria, desde su llegada a Lezama con 16 años, Vencedor "no sabría decir qué es lo más difícil", aunque tiene claro que hay que "trabajar diariamente, no bajar los brazos tanto para lo bueno como para lo malo, cuando estás arriba seguir y cuando estás abajo seguir y seguir trabajando".

Al respecto, ha querido mandar a las promesas de Lezama "más que consejo, un mensaje: no deben bajar los brazos, no deben desistir, no deben dejar de perseguir sus sueños y no deben dejar de trabajar día a día".

En su caso, recordó que al llegar al primer equipo esta temporada: "Al principio no tuve la suerte de estar jugando, pero llegó en noviembre la oportunidad, estoy muy contento de aprovecharla al máximo y ahora feliz por esta renovación".

"En verano hablé con el club y quise quedarme por lo menos hasta el mercado invernal. Mi idea siempre ha sido quedarme aquí e intentar jugar lo máximo posible", desveló.

Vencedor ha tenido palabras de agradecimiento para el anterior técnico, Gaizka Garitano, con el que debutó en el primer equipo. "A Gaizka le debo mucho. Estoy muy agradecido a él, él es el que me dio la oportunidad en Primera y me quedo con lo que me ha podido aportar en lo personal y en lo futbolístico", destacó.

Ya en cuanto a su juego, reconoció que "sí puede ser que haya mejorado" en el trabajo sin balón, aunque considera que "siempre" ha sido "un futbolista que ha intentado mejorar sus defectos".

Y se mostró ilusionado con marcar su primer gol en el primer equipo. "Ojalá llegue pronto el primer gol en el Athletic y pueda celebrarlo".

Vencedor no quiso olvidarse de su entorno personal y deportivo. "Fuera de lo que es el club, el Athletic, me apoyo en mi familia y en mis amigos. Ellos me dan consejos y me ayudan mucho. Y en el equipo la gente veterana es la que más te puede ayudar y la verdad que estoy muy agradecido a ellos", añadió.