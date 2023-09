Bagnaia reconoce que para él era importante un buen resultado después de la caída de India

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), tercero en la carrera "sprint" del Gran Premio de Japón de MotoGP, ha reconocido que para él "era importante un resultado así, después de la caída de India".

"No ha sido fácil, porque la lucha junto a Jack -Miller- ha sido bastante intensa, no he conseguido aprovechar el agarre inicial del neumático blando para meterme delante, y desde ahí hasta el final he tenido que buscar otro modo de pasar porque él frenaba muy fuerte y tenía una estrategia que cuando vas a la defensiva funciona muy bien, que es abrir mucho la entrada en la curva para luego ganar en aceleración, así que cuando me acercaba él después en salida lograba siempre sacarme un poco", explicó el italiano.

"Esperaba más agarre, pues esta mañana, con el neumático usado, rodaba más fuerte, pero luego en carrera en ningún momento me he sentido así de bien. Puede suceder, porque por la temperatura, las condiciones eran un poco distintas, pero mañana tendré que salir mejor y aprovechar un poco mejor las primeras vueltas", reconoció el líder del campeonato.

"Hoy, con lo que teníamos, era difícil hacer más, no habría logrado hacer más, porque Jorge ha estado muy fuerte en las primeras vueltas y cuando en el segundo giro estás ya a 1.8 segundos es muy complicado", recuerda Bagnaia, que señala que "en una carrera sprint es muy difícil recuperar".

Y, al referirse a la posibilidad de que Marc Márquez acabe como piloto de Ducati la próxima temporada, aseguró sin dudar que estaría "contento si Márquez viene a Ducati; es un valor añadido, un ocho veces campeón del mundo, así que ver los datos de alguien así servirá de estímulo y de ayuda, y después veremos qué es capaz de hacer".