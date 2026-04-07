Oro para Panamá en Medellín: Titi’s Ultimate Club reina en la categoría juvenil

El deporte panameño escribió una nueva página dorada el pasado domingo 5 de abril. La selección nacional, representada por <b>Titi’s Ultimate Club</b>, alcanzó la gloria internacional al coronarse campeona del Torneo Eterna Primavera (TEP) celebrado en Medellín, Colombia. Este triunfo representa el primer título fuera de las fronteras panameñas para esta disciplina en la categoría sub-17.Bajo la dirección estratégica de los entrenadores <b>Enzo Castillo </b>y <b>Valerie Martínez</b>, el equipo panameño completó una campaña impecable. Con su centro de operaciones y entrenamientos ubicado en<b> Panamá Pacífico</b>, el club ha forjado una estructura basada en la disciplina y el desarrollo deportivo, factores que fueron determinantes para dominar el certamen de principio a fin.