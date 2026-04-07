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Oro para Panamá en Medellín: Titi’s Ultimate Club reina en la categoría juvenil

Titi’s Ultimate Club de Panamá Pacífico U17.
Titi’s Ultimate Club de Panamá Pacífico U17. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 07/04/2026 16:54
    • Bajo la dirección de Enzo Castillo y Valerie Martínez, el equipo panameño selló una participación histórica en tierras colombianas

    El deporte panameño escribió una nueva página dorada el pasado domingo 5 de abril. La selección nacional, representada por Titi’s Ultimate Club, alcanzó la gloria internacional al coronarse campeona del Torneo Eterna Primavera (TEP) celebrado en Medellín, Colombia. Este triunfo representa el primer título fuera de las fronteras panameñas para esta disciplina en la categoría sub-17.

    Bajo la dirección estratégica de los entrenadores Enzo Castillo y Valerie Martínez, el equipo panameño completó una campaña impecable. Con su centro de operaciones y entrenamientos ubicado en Panamá Pacífico, el club ha forjado una estructura basada en la disciplina y el desarrollo deportivo, factores que fueron determinantes para dominar el certamen de principio a fin.

    Un camino invicto hacia la gloria

    La escuadra nacional avanzó con autoridad durante las fases previas, superando a rivales de alto calibre como Elece, D-Crash y Remix. Su desempeño sólido les permitió llegar a la instancia definitiva en calidad de invictos, consolidándose como el rival a batir en el torneo colombiano.

    La gran final contra el club venezolano Tatuy cumplió con todas las expectativas de un duelo de alto nivel. En un partido cerrado, disputado punto a punto, la tensión se mantuvo hasta el último suspiro. El campeonato se decidió mediante la modalidad de “gol de oro”, instancia donde los panameños demostraron temple y corazón para sellar la victoria definitiva.

    Orgullo y proyección internacional

    Para el cuerpo técnico, este logro es la validación de un proceso a largo plazo. “Este título es resultado del trabajo duro, la constancia y la pasión de estos jóvenes”, señalaron los entrenadores a través de un comunicado de prensa tras el encuentro. “Estamos orgullosos de representar a Panamá y demostrar que el Ultimate nacional tiene talento para competir y ganar a nivel internacional”.

    Más allá del trofeo, la participación en Medellín se traduce en una experiencia formativa invaluable para los jóvenes atletas. Este hito no solo reafirma el crecimiento del Ultimate Frisbee en Panamá, sino que posiciona al proyecto desarrollado en Panamá Pacífico como un semillero de talento con proyección global, abriendo camino para las futuras generaciones de este deporte en el país.

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