Los emprendedores están siendo educados verdaderamente

El sistema educativo aún no ha mejorado como esperamos iniciando en las escuelas, pero la base de todo surge en la casa donde cada uno de nosotros fuimos criados. Existe un gran desbalance entre lo que realmente el emprendedor necesita vs su propósito y el sistema que no lo acompaña. Esto me trae a la mente la siguiente pregunta ¿Has escuchado que lo aprendido en clase no aplica a los hechos que vives cuando eres un emprendedor? Puede ser y espero no equivocarme porque las cosas básicas si las encuentren en un salón de clases, pero vivir la verdadera libertad empresarial creo que no.

El emprendimiento lo describo de la manera en que puedes mejorar tus capacidades para adaptarte a este mundo tan cambiante e impredecible. Eric Ries en su libro EL MÉTODO LEAN STARUP describe a los starup como una institución humana capaz de crear productos y servicios bajo incertidumbre extrema, me impresiona esa definición porque al final si lo desarrollas de la manera correcta lograrás la sostenibilidad que buscas.

Ahora quiero rescatar lo descrito en el título de esta columna semanal “MI EMPRESA, MI VISIÓN. ¿Realmente los sistemas educativos son eficientes para enseñar emprendimiento? ¿Qué retos son los adecuados para asumir y ejecutar un buen rol?

Primero debemos iniciar con la educación en las casas, ¿Educas a tu hijos para que sean asalariado en una empresa o le inculcas desde pequeño o le hablas “Cuando tengas tu empresa podrás ayudar a las personas más necesitadas o cualquier tipo de afirmación que pueda introducirle ese pensamiento- Este enfoque es la principal porque ayudas en su visualización.

Segundo: Los profesores, ellos entienden realmente el sentido de emprender y ser empresarios. Son los que facilitan el camino para el éxito, pero creo que lo más importante es que lo puedan vivir más allá de los libros o la información que puedan conseguir en internet, Google, reuniones con los directivos y demás. Se habla de varias metodologías que aplican las universidades pero realmente ¿se aprende ellos, y que resultados han demostrado?

Tercero: Observo demasiadas iniciativas interesantes pero la pregunta es ¿Se hace de manera colaborativa y en equipo? ¿O cada uno de estos entes desea mostrar poder, fuerza, posicionamiento? Veo que al final no existe una medición tangible y real que muestre verdaderos resultados o algún tipo de accionable.

¿Qué podemos hacer para mejorar el ecosistema de manera real y colaborativa?

Debemos enfocarnos en establecer una educación superior sostenible con metas y objetivos claros y que sean accesible, accionable y auditable, en pocas palabras fácil de tomar una acción concreta, entender claramente los resultados y que la información sea fácil de conseguir.

Invito a que el ecosistema emprendedor trabaje colaborativamente realizando mesas de trabajo accionables y puntuales, y mostrar los resultados de los planes que se han ido trabajando por años.