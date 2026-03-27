Canal de Panamá descuenta salarios a remolcadores y mantiene en pausa negociación

La falta de una fecha para iniciar la negociación de una nueva convención colectiva en el Canal de Panamá coincide ahora con un nuevo elemento de tensión: el inicio de descuentos salariales a capitanes y oficiales de cubierta de remolcadores. Miembros de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) confirmaron a La Estrella de Panamá que los descuentos ya comenzaron a aplicarse. “En el día de ayer comenzaron los descuentos a la membresía y están reflejados en sus talonarios de pagos”, indicaron. El hecho ocurre en un contexto en el que el gremio sigue a la espera de una respuesta formal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para fijar la fecha de inicio de la negociación colectiva, pese a que la Junta de Relaciones Laborales determinó que la convención está vencida y que existe la necesidad de negociar.

Sin fecha y con medidas en curso

La ausencia de una hoja de ruta clara para negociar se da en paralelo a la ejecución de medidas que impactan directamente el ingreso de los trabajadores, lo que, según el gremio, complica aún más el ambiente para retomar el diálogo. De acuerdo con la UCOC, la falta de respuesta formal por parte de la administración canalera mantiene en incertidumbre a los trabajadores sobre cuándo se instalará la mesa de negociación de un proceso que se arrastra desde 2019. En ese escenario, los descuentos salariales —relacionados con el recobro derivado de decisiones judiciales previas— añaden presión a una relación laboral ya marcada por desacuerdos jurídicos y administrativos.

Cuestionamientos a la medida

En un mensaje divulgado por el gremio, los capitanes y oficiales de cubierta advirtieron que la aplicación de descuentos sin una orden judicial específica ni documentos firmados de aceptación podría generar dudas sobre el respeto al debido proceso y a las garantías laborales. El planteamiento también señala posibles efectos institucionales, al considerar que modificaciones en los salarios podrían impactar aportes y reportes vinculados a la seguridad social y la recaudación fiscal. Más allá del aspecto legal, el sindicato advierte sobre implicaciones en el clima laboral, en un segmento considerado clave para la operación del Canal, como lo son los remolcadores.

Negociación pendiente

El conflicto entre la ACP y la UCOC se remonta a la negociación iniciada en 2019 para reemplazar la convención colectiva que venció en agosto de 2020. Desde entonces, el proceso no logra concretar un nuevo acuerdo. En enero de 2026, la Junta de Relaciones Laborales concluyó que existe la obligación de negociar, al no haber mutuo consentimiento entre las partes, y descartó que la prórroga automática del convenio sustituya ese proceso. Sin embargo, hasta ahora no se ha definido una fecha para retomar formalmente la negociación.

Un escenario abierto