Canal de Panamá descuenta salarios a remolcadores y mantiene en pausa negociación

La ausencia de una hoja de ruta clara para negociar se da en paralelo a la ejecución de medidas que impactan directamente el ingreso de los trabajadores, lo que, según el gremio, complica aún más el ambiente para retomar el diálogo.De acuerdo con la UCOC, la falta de respuesta formal por parte de la administración canalera mantiene en incertidumbre a los trabajadores sobre cuándo se instalará la mesa de negociación de un proceso que se arrastra desde 2019.En ese escenario, los descuentos salariales —relacionados con el recobro derivado de decisiones judiciales previas— añaden presión a una relación laboral ya marcada por desacuerdos jurídicos y administrativos.