Canasta básica supera los $300 en supermercados: el alimento mensual cuesta casi la mitad del salario promedio

Según el análisis de Acodeco, el grupo de cereales y derivados fue el que más aumentó durante mayo pasado, con un alza de 1,34 %, impulsada por los precios del pan, el arroz y los cereales de desayuno. Las frutas también subieron 6 %, especialmente la naranja de jugo (+37 %), mientras que los productos lácteos y las carnes registraron incrementos más moderados.Algunos artículos bajaron levemente, como la papa nacional (22 %), la piña (12,7 %) y el pescado corvina (13,8 %), pero su efecto fue insuficiente para compensar el alza general. En conjunto, la canasta básica sigue costando más de $300 por mes.