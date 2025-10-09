¿En qué listas internacionales se encuentra Panamá actualmente?

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a></b> afirmó este jueves 9 de octubre que Panamá <b>continúa trabajando para salir de las listas internacionales</b> que afectan su reputación financiera, aunque reconoció que el proceso con la <b>Unión Europea</b> es complejo y prolongado.'El gran paso fue salir de la lista de países que financian el terrorismo, de la que salimos hace unas semanas', destacó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal. 'Pero continuamos trabajando con la Unión Europea, que actualizará este mes su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal. Panamá sigue en esa lista, y lo digo ampliamente, continuará estando por ahora, pero estamos avanzando', explicó.Mulino subrayó que el Gobierno mantiene una coordinación estrecha con el <b>Ministerio de Economía y Finanzas</b>, la <b>Cancillería</b> y otras entidades para cumplir con los estándares internacionales y fortalecer la transparencia del sistema financiero panameño.