¿En qué listas internacionales se encuentra Panamá actualmente?

El presidente José Raúl Mulino afirmó este jueves 9 de octubre que Panamá continúa trabajando para salir de las listas internacionales que afectan su reputación financiera, aunque reconoció que el proceso con la Unión Europea es complejo y prolongado. “El gran paso fue salir de la lista de países que financian el terrorismo, de la que salimos hace unas semanas”, destacó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal. “Pero continuamos trabajando con la Unión Europea, que actualizará este mes su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal. Panamá sigue en esa lista, y lo digo ampliamente, continuará estando por ahora, pero estamos avanzando”, explicó. Mulino subrayó que el Gobierno mantiene una coordinación estrecha con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Cancillería y otras entidades para cumplir con los estándares internacionales y fortalecer la transparencia del sistema financiero panameño.

Un proceso técnico y sin votación política

El vicecanciller Carlos Hoyos precisó que Panamá sostiene un diálogo técnico y político con la Unión Europea para lograr su exclusión de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal. Nota de interés: Panamá sigue en la Lista de Países no Cooperadores de Francia pese acercamientos “Esto no implica eliminar nuestro sistema territorial impositivo, sino modernizarlo, como lo hicieron Costa Rica y Uruguay”, explicó. El funcionario agregó que el Ejecutivo planea presentar reformas ante la Asamblea Nacional antes de la próxima revisión europea, prevista para febrero de 2026. “A diferencia de la lista de lavado o financiamiento del terrorismo, esta no requiere votación en el Parlamento Europeo, sino el cumplimiento técnico de ciertos estándares. Confiamos en mostrar avances significativos”, aseguró Hoyos.

Lista amarilla de pesca: una prioridad económica