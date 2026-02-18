Gobierno Central pagó planilla con deuda y recortó inversión en 2025

El economista comentó la necesidad de medidas más drásticas. Entre sus recomendaciones mencionó aplicar una política de austeridad que limite gastos administrativos y superfluos, suspender temporalmente aumentos automáticos de salarios mediante reforma legal, y revisar la regla que destina el 7 % del PIB al sector educación, ya que distorsiona completamente la estructura del presupuesto. 'El presupuesto debe construirse en función de ingresos reales, no del PIB', dijo.También propuso revaluar subsidios, eliminar exoneraciones tributarias que no generen beneficios económicos y fortalecer la recaudación, incluyendo la ampliación de la facturación electrónica para mejorar la fiscalización.Consideró que el país necesita un ajuste fiscal más contundente.Bazán también insistió en que el ajuste no puede basarse solo en recortes.'Es necesario hacer un gran esfuerzo por mejorar la recaudación tributaria. Se observan algunas mejorías hacia el final de 2025, pero persisten problemas estructurales', señaló.El economista indicó que la facturación electrónica no se aplica a todos los servicios profesionales, lo que limita la fiscalización y el cruce de información.'Si la facturación electrónica no cubre todos los sectores, la capacidad de control es menor y eso afecta la eficiencia de la recaudación', apuntó.A su juicio, fortalecer los mecanismos de control tributario permitiría reducir el déficit sin depender exclusivamente de recortes en inversión o mayor endeudamiento.'La situación es grave. Si no se corrige con firmeza, el país seguirá endeudándose y trasladando el costo a las futuras generaciones', advirtió.