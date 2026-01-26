Panamá acogerá el Foro Económico Internacional del CAF y refuerza su rol como “Davos” de Latinoamérica

El Foro Económico Internacional del CAF empezará este miércoles 28 de enero en el Centro de Convenciones de Amador, consolidando por segundo año consecutivo a Panamá como un punto de encuentro estratégico para líderes políticos, empresariales y académicos de América Latina y el Caribe. Con la presencia de jefes de Estado, exmandatarios, ministros y expertos internacionales, el evento posiciona a la capital panameña como una plataforma regional para discutir la agenda económica de la región. Entre los oradores de mayor peso figura el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue anunciado como ponente principal. Además, el foro reunió a mandatarios y altos representantes de la región y a delegados de organismos multilaterales. La agenda del foro se centra en temas clave para la competitividad regional: productividad y modernización productiva, atracción de inversión, financiamiento sostenible, gestión de recursos naturales, transición energética y la transformación digital como motor de desarrollo. Los organizadores han subrayado el objetivo de fortalecer el diálogo regional y construir una voz unificada de América Latina en el contexto geopolítico actual.

Alcance y logística

Las cifras oficiales difundidas hoy por la Cancillería dan cuenta de la magnitud del encuentro: más de 6,000 registrados —con alrededor del 35 % procedente de Panamá— representantes de más de 70 países, más de 240 líderes y expertos de 21 naciones, y la participación de 12 organismos internacionales. El programa incluye más de 100 paneles, conferencias magistrales y sesiones cerradas, además de 20 salas destinadas a reuniones bilaterales. La organización habilitó espacios para networking, transmisión en directo de las sesiones en español, inglés y portugués, y estimó la generación de impacto económico directo: más de 700 habitaciones de hotel reservadas, cerca de 1,500 servicios de traslado contratados y más de 300 empleos directos relacionados con logística, producción, seguridad y alimentación. El evento también contará con una amplia cobertura mediática: unos 250 corresponsales y enviados especiales de medios internacionales y locales. Además de jefes de Estado y primeros ministros, el foro congregó a ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, vicecancilleres, delegaciones oficiales y una lista de invitados especiales que incluye galardonados con el Premio Nobel de Economía. La composición de panelistas muestra una participación mixta: según datos del foro, 58 % son hombres y 42 % mujeres.

Expectativas y cierre