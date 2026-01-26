Panamá acogerá el Foro Económico Internacional del CAF y refuerza su rol como “Davos” de Latinoamérica

El <b>Foro Económico Internacional del CAF</b> empezará este miércoles 28 de enero en el Centro de Convenciones de Amador, consolidando por segundo año consecutivo a Panamá como un punto de encuentro estratégico para líderes políticos, empresariales y académicos de América Latina y el Caribe.Con la presencia de jefes de Estado, exmandatarios, ministros y expertos internacionales, el evento posiciona a la capital panameña como una plataforma regional para discutir la agenda económica de la región. Entre los oradores de mayor peso figura el presidente de Brasil, <b><a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">Luiz Inácio Lula da Silva</a></b>, quien fue anunciado como ponente principal. Además, el foro reunió a mandatarios y altos representantes de la región y a delegados de organismos multilaterales.La agenda del foro se centra en temas clave para la competitividad regional: <b>productividad y modernización productiva, atracción de inversión, financiamiento sostenible, gestión de recursos naturales, transición energética y la transformación digital como motor de desarrollo</b>. Los organizadores han subrayado el objetivo de fortalecer el diálogo regional y construir una voz unificada de América Latina en el contexto geopolítico actual.