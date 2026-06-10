Panamá coloca $180.46 millones en la quinta subasta de Letras del Tesoro 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá adjudicó $180.46 millones en la quinta subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, estructurada a un plazo de 12 meses.

La operación recibió ofertas competitivas por $165.15 millones y ofertas no competitivas por $20.06 millones , alcanzando un total de $185.21 millones en posturas recibidas, lo que refleja una participación activa de los inversionistas y una demanda sostenida por los instrumentos soberanos de corto plazo de la República.

El monto total adjudicado incluyó $114.15 millones en ofertas competitivas, con un precio promedio ponderado de 95.39% y un rendimiento promedio ponderado de 4.78%, además de $20.06 millones en ofertas no competitivas, $6,375 millones en la segunda vuelta y $39.877 millones en reconocimiento de Intereses Preferenciales.

En comparación con la subasta anterior, realizada el 5 de mayo de 2026, el rendimiento promedio ponderado aumentó 12 puntos básicos, pasando de 4.66% a 4.78%; sin embargo, este incremento fue inferior al aumento observado en referencias internacionales comparables durante el mismo período, donde el UST Bill a 12 meses aumentó 16.9 puntos básicos, el SOFR a 12 meses subió 19 puntos básicos y el bono global de Panamá de vencimiento comparable avanzó 17 puntos básicos.

Por su parte, el EMBIG de Panamá permaneció sin variación y el bono doméstico de vencimiento similar retrocedió 5 puntos básicos, evidenciando que las condiciones de financiamiento para la República se mantienen competitivas y que la percepción de riesgo soberano continúa estable.

De acuerdo con el MEF, estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en los instrumentos de deuda pública de corto plazo y confirman la capacidad del país de acceder al mercado local en condiciones ordenadas, competitivas y alineadas con las referencias internacionales.