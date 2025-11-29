Panamá teje su futuro en las aguas: la pesca sostenible como motor de su economía azul

La lucha contra la Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es otro frente clave. 'Nuestros recursos marinos hay que protegerlos, y esto es un deber moral, ambiental y económico', subrayó Ameglio, destacando que país invierte en sistemas avanzados de monitoreo y transparencia para resguardar ecosistemas y garantizar condiciones justas para quienes cumplen la ley. Panamá busca recuperar la 'tarjeta verde' de la Unión Europea para mantener el acceso de sus productos al mercado europeo. Según el viceministro Carlos A. Hoyos, el país espera recibir la inspección en el primer semestre de 2026 y confía en cumplir todos los requisitos para superar la actual 'tarjeta amarilla'.Para la FAO, Panamá es un socio estratégico. Su representante, Adoniram Sanches, destacó que el país protege más del 54 % de su Zona Económica Exclusiva como áreas marinas protegidas, superando ampliamente la meta global de 30 % para 2030. Resaltó además que la acuicultura es el segundo rubro de exportación del país y que Panamá ha avanzado en gobernanza, modernización institucional y vigilancia satelital.A nivel regional, iniciativas como el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), que une a Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador, impulsan esfuerzos conjuntos para la conservación y la pesca sostenible desde hace 21 años. Su secretario ejecutivo, Jair Urriola Quiroz, recordó que la sostenibilidad es vital no solo para las costas, sino también para las comunidades isleñas.En un mundo donde los océanos enfrentan presiones sin precedentes, Panamá se posiciona como un actor clave en la transición hacia una economía azul sostenible. La pesca —milagro cotidiano para quienes dependen del mar— sigue siendo un pilar estratégico para el país, y su futuro dependerá de decisiones acertadas, inversión, ciencia, gobernanza y un compromiso inquebrantable con la vida que nace del agua.