Chiclayo aguarda al papa León XIV entre fe y auge comercial

A través de murales, estatuas de gran escala, recuerdos artesanales y una variada propuesta gastronómica, la ciudad de Chiclayo mantiene viva la expectación por el retorno del papa León XIV. La población de esta localidad de la costa norte peruana, donde el pontífice ejerció como obispo durante ocho años, permanece atenta a la evolución de su salud tras someterse a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó un lóbulo del pulmón derecho.

La visita a Perú forma parte de la primera gira del pontífice por Latinoamérica, agendada del 11 al 16 de noviembre, periplo que contempla también escalas en Uruguay y Argentina.

Desde su elección al frente de la Iglesia católica, Chiclayo ha reivindicado la trayectoria del religioso, quien acumula más de dos décadas de labor pastoral en suelo peruano. La plaza principal de la ciudad exhibe un cartel con el lema ‘Chiclayo, ciudad del papa León XIV’, mientras que en el acceso sur se erigió una estatua de cinco metros de altura. Una escultura adicional fue ubicada en el balneario de Pimentel, sumada a diversos murales representativos en la vía pública.

La dinamización socioeconómica vinculada a la figura del pontífice se refleja de manera directa en el sector comercial y gastronómico local. Restaurantes cercanos a la catedral adecuaron sus cartas y espacios con menciones a las visitas previas del religioso, incluyendo la comercialización de postres con su figura e iniciativas inspiradas en el king kong, dulce tradicional de la región. De igual forma, establecimientos comerciales readaptaron su oferta para expender exclusivamente artículos conmemorativos como prendas de vestir y sombreros.

Carmelo Prada, comerciante del área de la catedral, indicó que la comunidad realiza oraciones por la pronta recuperación del pontífice, al tiempo que prevé una alta afluencia de visitantes.

En el ámbito religioso, representantes de las parroquias locales reportaron un incremento en la participación de los fieles en sacramentos como bautismos y confirmaciones desde la confirmación del viaje. El presbítero Jorge Villegas, uno de los organizadores de la logística religiosa, señaló que la feligresía de Chiclayo se mantiene a la expectativa de participar en las actividades programadas.

El vínculo entre la población chiclayana y el actual papa se fortaleció durante su etapa como obispo, periodo en el que impulsó la instalación de dos plantas de oxígeno durante la pandemia de covid-19 y participó en las tareas de reconstrucción tras las inundaciones provocadas por el fenómeno climático de El Niño.

Pese a la reciente cirugía, miembros del clero local expresaron su confianza en la recuperación del santo padre para el cumplimiento de la agenda prevista en la región.