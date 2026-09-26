Trump rechaza alto al fuego de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

La posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz mediante una tregua quedó en suspenso este sábado 26 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta presentada por Irán y aseguró que su Gobierno mantiene el control de esa ruta marítima, clave para el comercio mundial.

Ante periodistas en la Casa Blanca, Trump afirmó que Teherán quería abrir el paso de inmediato, pero consideró inaceptables las condiciones del acuerdo. La negativa frena, por ahora, una salida diplomática para reducir la tensión en el golfo Pérsico.

¿Qué proponía Irán?

El plan iraní contemplaba un alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, siempre que Estados Unidos cumpliera determinadas condiciones. Entre las exigencias de Teherán figuraba el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos. Las autoridades iraníes también se mostraban dispuestas a retomar las conversaciones sobre su programa nuclear.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había explicado desde Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, que la apertura del paso marítimo dependía de que Washington atendiera esas condiciones. La propuesta buscaba reactivar una negociación tras siete meses de enfrentamientos.

La tensión persiste antes de las elecciones estadounidenses

La decisión de Trump llega mientras mantiene la presión económica y militar sobre Irán. Según informó El País, citando a The Wall Street Journal, el mandatario ha planteado a sus asesores la posibilidad de reanudar los bombardeos después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Se trata de una posibilidad atribuida a esas conversaciones, no de una operación anunciada.

El desacuerdo prolonga la incertidumbre sobre el tránsito por Ormuz y sobre el rumbo de las negociaciones entre Washington y Teherán. Por esa vía pasa una parte crucial del comercio energético mundial, por lo que cualquier interrupción repercute más allá de la región.