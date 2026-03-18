Estados Unidos pierde estatus de democracia liberal tras 50 años, según informe global

Por primera vez en más de medio siglo, Estados Unidos ha dejado de ser considerado una democracia liberal, según el Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, un hallazgo que marca un punto de inflexión en el sistema político global. El informe señala que el país norteamericano experimenta un deterioro acelerado de sus instituciones democráticas, con niveles comparables a los de 1965, en medio de un proceso de concentración de poder en el Ejecutivo y debilitamiento de los controles institucionales. Este retroceso no ocurre en aislamiento. Forma parte de una tendencia más amplia que redefine el equilibrio político global: la democracia, en términos generales, está en declive y el autoritarismo en ascenso.

Un golpe al referente democrático global

Durante décadas, Estados Unidos fue considerado uno de los principales referentes de democracia liberal. Sin embargo, el informe advierte que ese estatus se ha erosionado debido a múltiples factores estructurales. Entre los elementos más críticos identificados destacan:

La reducción de los controles legislativos sobre el poder Ejecutivo

El deterioro de los derechos civiles y la igualdad ante la ley

El debilitamiento de la libertad de expresión y del ecosistema mediático

A pesar de ello, el componente electoral —como la celebración de elecciones— permanece estable por ahora, lo que sugiere un modelo democrático en transformación más que en colapso inmediato.

El mundo se inclina hacia el autoritarismo

El caso estadounidense se inscribe en una tendencia global alarmante. El informe revela que:

El 74% de la población mundial vive en autocracias

Existen 92 regímenes autoritarios frente a 87 democráticos

Solo 7% de las personas vive en democracias liberales

Esto implica que la democracia ha dejado de ser el sistema predominante a nivel mundial, consolidando un giro estructural en la gobernanza global.

Retroceso a niveles de hace casi medio siglo

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio es que la democracia global ha retrocedido a niveles de 1978, borrando gran parte de los avances logrados desde la llamada “tercera ola democratizadora”. El deterioro es generalizado y afecta incluso a regiones históricamente estables como Europa y América del Norte. Además, el informe advierte que:

La libertad de expresión es el indicador más afectado, con retrocesos en 44 países

La calidad de las elecciones también se ha deteriorado significativamente

La tortura reaparece como mecanismo de represión política en decenas de países

Más países se vuelven autoritarios, menos se democratizan

El estudio identifica 44 países en proceso de autocratización, frente a apenas 18 en transición hacia la democracia. Entre las estrategias más comunes utilizadas por gobiernos autoritarios destacan:

La censura de medios

La represión de la sociedad civil

El control del debate público

Este desequilibrio evidencia no solo un retroceso, sino también un estancamiento en la expansión democrática a nivel global.

Un cambio en el orden internacional

El informe concluye que el deterioro democrático en grandes potencias —incluido Estados Unidos— está desplazando el “centro de gravedad” del poder global hacia sistemas menos democráticos. Esto podría tener implicaciones profundas en:

El funcionamiento de organismos internacionales

Las normas del comercio global

La defensa de los derechos humanos