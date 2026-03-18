Estados Unidos pierde estatus de democracia liberal tras 50 años, según informe global

Por primera vez en más de medio siglo, <b>Estados Unidos ha dejado de ser considerado una democracia liberal</b>, según el <b>Democracy Report 2026 del V-Dem Institute</b>, un hallazgo que marca un punto de inflexión en el sistema político global.El informe señala que el país norteamericano experimenta un <b>deterioro acelerado de sus instituciones democráticas</b>, con niveles comparables a los de 1965, en medio de un proceso de concentración de poder en el Ejecutivo y debilitamiento de los controles institucionales.Este retroceso no ocurre en aislamiento. Forma parte de una tendencia más amplia que redefine el equilibrio político global: <b>la democracia, en términos generales, está en declive y el autoritarismo en ascenso</b>.