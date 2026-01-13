La ruptura entre Hugo Chávez y Delcy Rodríguez: ‘Hasta su muerte, no la perdonó’

<b>El escritor y comentarista peruano Jaime Bayly </b>afirmó que<b> el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nunca confió ni apreció a Delcy Rodríguez</b>, hoy una de las figuras más poderosas del régimen, y aseguró que esa ruptura quedó sellada tras un incidente ocurrido <b>a bordo del avión presidencial rumbo a Rusia</b>.<b>Bayly </b>citó el libro <b>Los hermanos siniestros</b>, de <b>la periodista venezolana Ibéyise Pacheco</b>, para relatar un episodio ocurrido cuando <b>Delcy Rodríguez</b> era una funcionaria de bajo rango en el entorno directo de <b>Chávez</b>. Según el testimonio recogido por la autora, <b>Chávez </b>viajaba a <b>Moscú </b>y <b>Minsk </b>en una gira oficial cuando sostuvo una conversación con el entonces<b> embajador de Venezuela en Rusia, Alexis Navarro</b>, a bordo del avión presidencial.Durante ese intercambio, <b>Delcy Rodríguez</b> interrumpió de manera violenta la conversación entre <b>Chávez </b>y el diplomático. La periodista <b>Ibéyise Pacheco</b> relata que <b>Rodríguez </b>ya había mostrado antes actitudes hostiles y despectivas hacia el embajador, a quien no ocultaba su animadversión.Cuando <b>Chávez </b>le pidió que se retirara de la reunión, <b>Rodríguez </b>respondió de manera desafiante y, según el relato citado por <b>Bayly</b>, <b>llegó a llamarlo 'huevón' directamente en el avión presidencial</b>. El gesto dejó al entonces mandatario 'estupefacto', según la descripción de <b>Pacheco</b>.La consecuencia fue inmediata. <b>Chávez ordenó que, al aterrizar en Moscú, Delcy Rodríguez fuera retirada de la comitiva presidencial.</b> Desde ese momento, afirmó <b>Bayly</b>, nunca volvió a subir al avión presidencial ni a ocupar cargos de confianza mientras Chávez estuvo con vida. <b>'Hasta su muerte, Chávez no la perdonó'</b>, escribió <b>Pacheco</b>, de acuerdo con lo citado por el comentarista.<b>Bayly </b>añadió que el libro también documenta el trato agresivo que <b>Delcy Rodríguez </b>dispensó a diplomáticos extranjeros durante las protestas de 2014, ya bajo <b>el gobierno de Nicolás Maduro</b>. En reuniones oficiales con embajadores acreditados en <b>Caracas</b>, la entonces canciller los habría insultado, alzado la voz y acusado a los jóvenes manifestantes de ser terroristas que merecían una represión violenta, incluso si ello implicaba muertes.A partir de estos episodios, <b>Bayly </b>construyó un retrato de <b>Delcy Rodríguez</b> como una figura 'maquiavélica', término que, según dijo, fue utilizado incluso por el <b>Wall Street Journal</b>. En su análisis, sostuvo que Rodríguez no es una dirigente confiable ni moderada, sino una operadora de poder dispuesta a utilizar la intimidación y la traición como herramientas políticas.El comentarista también vinculó a <b>Delcy </b>y a su hermano <b>Jorge Rodríguez</b> con una pugna interna dentro del chavismo. Citando nuevamente a <b>Ibéyise Pacheco</b>, afirmó que <b>los hermanos Rodríguez son enemigos históricos de Diosdado Cabello</b>, uno de los hombres fuertes del régimen, y que <b>esa rivalidad estaría influyendo en el lento proceso de liberación de presos políticos.</b>Según <b>Bayly</b>, <b>Jorge Rodríguez </b>anunció la excarcelación de cientos de detenidos, pero hasta ahora<b> solo se habría logrado liberar a 16 de más de 800</b>, entre ellos <b>Virgilio Valderde, Gudelis Corredor, Marco Bozo, Alejandro Rebolledo y Wilfredo Araújo</b>. Para el comentarista, ese avance es insignificante y refleja las resistencias internas dentro del régimen.<b>Bayly </b>también señaló que <b>Delcy Rodríguez </b>estaría intentando gestionar una reunión con <b>el presidente estadounidense Donald Trump</b> a través del <b>embajador venezolano en Londres, Félix Plasencia</b>, incluso antes de que <b>Trump </b>reciba a <b>la líder opositora María Corina Machado</b>. En paralelo, destacó que figuras como <b>el diplomático Diego Arria</b> han pedido que <b>Washington </b>reciba no solo a <b>Machado</b>, sino también <b>al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.</b>En el plano económico, <b>Bayly </b>indicó que <b>Rodríguez </b>ha reclutado a cuatro asesores para dirigir la devastada economía venezolana: <b>los venezolanos Román Maniglia y Calixto Ortega</b> —este último como ministro de Finanzas— y <b>los ecuatorianos Patricio Rivera y Fausto Herrera</b>, ambos con vínculos con el entorno del <b>expresidente Rafael Correa</b>.Finalmente, el comentarista advirtió sobre la contradicción entre los llamados a la inversión petrolera y las advertencias de seguridad emitidas por <b>Estados Unidos</b>. Mientras compañías como <b>Chevron</b> han dicho que <b>podrían aumentar su producción en Venezuela si reciben autorización de Washington</b>, el Departamento de Estado mantiene alertas para que ciudadanos estadounidenses no viajen al país por razones de seguridad.Para <b>Bayly</b>, todo este escenario confirma el perfil que describe <b>Ibéyise Pacheco</b> en <b>Los hermanos siniestros</b>: una dupla de poder, <b>Delcy y Jorge Rodríguez</b>, marcada por la ambición, la confrontación interna y una trayectoria de lealtades frágiles en el corazón del régimen venezolano.