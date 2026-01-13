La ruptura entre Hugo Chávez y Delcy Rodríguez: ‘Hasta su muerte, no la perdonó’

El escritor y comentarista peruano Jaime Bayly afirmó que el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nunca confió ni apreció a Delcy Rodríguez, hoy una de las figuras más poderosas del régimen, y aseguró que esa ruptura quedó sellada tras un incidente ocurrido a bordo del avión presidencial rumbo a Rusia.

Bayly citó el libro Los hermanos siniestros, de la periodista venezolana Ibéyise Pacheco, para relatar un episodio ocurrido cuando Delcy Rodríguez era una funcionaria de bajo rango en el entorno directo de Chávez. Según el testimonio recogido por la autora, Chávez viajaba a Moscú y Minsk en una gira oficial cuando sostuvo una conversación con el entonces embajador de Venezuela en Rusia, Alexis Navarro, a bordo del avión presidencial.

Durante ese intercambio, Delcy Rodríguez interrumpió de manera violenta la conversación entre Chávez y el diplomático. La periodista Ibéyise Pacheco relata que Rodríguez ya había mostrado antes actitudes hostiles y despectivas hacia el embajador, a quien no ocultaba su animadversión.

Cuando Chávez le pidió que se retirara de la reunión, Rodríguez respondió de manera desafiante y, según el relato citado por Bayly, llegó a llamarlo “huevón” directamente en el avión presidencial. El gesto dejó al entonces mandatario “estupefacto”, según la descripción de Pacheco.

La consecuencia fue inmediata. Chávez ordenó que, al aterrizar en Moscú, Delcy Rodríguez fuera retirada de la comitiva presidencial. Desde ese momento, afirmó Bayly, nunca volvió a subir al avión presidencial ni a ocupar cargos de confianza mientras Chávez estuvo con vida. “Hasta su muerte, Chávez no la perdonó”, escribió Pacheco, de acuerdo con lo citado por el comentarista.

Bayly añadió que el libro también documenta el trato agresivo que Delcy Rodríguez dispensó a diplomáticos extranjeros durante las protestas de 2014, ya bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En reuniones oficiales con embajadores acreditados en Caracas, la entonces canciller los habría insultado, alzado la voz y acusado a los jóvenes manifestantes de ser terroristas que merecían una represión violenta, incluso si ello implicaba muertes.

A partir de estos episodios, Bayly construyó un retrato de Delcy Rodríguez como una figura “maquiavélica”, término que, según dijo, fue utilizado incluso por el Wall Street Journal. En su análisis, sostuvo que Rodríguez no es una dirigente confiable ni moderada, sino una operadora de poder dispuesta a utilizar la intimidación y la traición como herramientas políticas.

El comentarista también vinculó a Delcy y a su hermano Jorge Rodríguez con una pugna interna dentro del chavismo. Citando nuevamente a Ibéyise Pacheco, afirmó que los hermanos Rodríguez son enemigos históricos de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen, y que esa rivalidad estaría influyendo en el lento proceso de liberación de presos políticos.

Según Bayly, Jorge Rodríguez anunció la excarcelación de cientos de detenidos, pero hasta ahora solo se habría logrado liberar a 16 de más de 800, entre ellos Virgilio Valderde, Gudelis Corredor, Marco Bozo, Alejandro Rebolledo y Wilfredo Araújo. Para el comentarista, ese avance es insignificante y refleja las resistencias internas dentro del régimen.

Bayly también señaló que Delcy Rodríguez estaría intentando gestionar una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump a través del embajador venezolano en Londres, Félix Plasencia, incluso antes de que Trump reciba a la líder opositora María Corina Machado. En paralelo, destacó que figuras como el diplomático Diego Arria han pedido que Washington reciba no solo a Machado, sino también al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

En el plano económico, Bayly indicó que Rodríguez ha reclutado a cuatro asesores para dirigir la devastada economía venezolana: los venezolanos Román Maniglia y Calixto Ortega —este último como ministro de Finanzas— y los ecuatorianos Patricio Rivera y Fausto Herrera, ambos con vínculos con el entorno del expresidente Rafael Correa.

Finalmente, el comentarista advirtió sobre la contradicción entre los llamados a la inversión petrolera y las advertencias de seguridad emitidas por Estados Unidos. Mientras compañías como Chevron han dicho que podrían aumentar su producción en Venezuela si reciben autorización de Washington, el Departamento de Estado mantiene alertas para que ciudadanos estadounidenses no viajen al país por razones de seguridad.

Para Bayly, todo este escenario confirma el perfil que describe Ibéyise Pacheco en Los hermanos siniestros: una dupla de poder, Delcy y Jorge Rodríguez, marcada por la ambición, la confrontación interna y una trayectoria de lealtades frágiles en el corazón del régimen venezolano.