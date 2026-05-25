Nicolás Maduro enfrenta nueva investigación federal en EE.UU. por narcotráfico

El panorama judicial de <b>Nicolás Maduro</b> en <b>Estados Unidos </b>se vuelve cada vez más complejo. A los cargos por narcotráfico y delitos vinculados con armas que enfrenta en <b>Nueva York</b>, ahora se suma una nueva investigación penal impulsada por fiscales federales en <b>Miami</b>, en un movimiento que podría abrir otro frente de batalla para el exmandatario venezolano.Según revelaron medios estadounidenses, la <b>Fiscalía federal de Miami </b>lleva meses desarrollando pesquisas paralelas sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con el círculo cercano de <b>Maduro</b>. Aunque todavía no se han anunciado acusaciones formales adicionales, las autoridades evalúan nuevas evidencias y posibles conexiones financieras internacionales.