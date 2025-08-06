OEA denuncia que Nicolás Maduro cometió fraude electoral y mantiene sistema de represión en Venezuela, según la CIDH

El informe revela que el régimen admitió la detención de cientos de adolescentes durante la llamada 'Operación Tun Tun'. Según el documento:'Un año después, no hay justicia, ni rendición de cuentas... Decenas de presos políticos siguen recluidos sin acceso a asistencia letrada ni contacto con sus familias, en condiciones que pueden constituir tortura o trato inhumano'.También se documentaron testimonios de periodistas y trabajadores de medios detenidos arbitrariamente, evidenciando un patrón sistemático para silenciar voces disidentes.