Panamá rechaza transición venezolana con Delcy Rodríguez

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que el Gobierno de Panamá no reconocerá ni aceptará un gobierno de transición dirigido por Delcy Rodríguez en Venezuela, tras la ‘captura’ de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y reiteró que la única salida legítima a la crisis venezolana debe estar fundada en la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio.

Durante una entrevista concedida al programa Panamá En Directo, Mulino señaló que Panamá observa con preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela, aunque aseguró que el escenario no resultaba inesperado debido a la forma en que Maduro condujo su régimen y a la postura desafiante que asumió frente a Estados Unidos en los días previos a su captura.

“En el sentido de que Panamá ve con preocupación lo que sucedió, pero tampoco era ajeno a que podía pasar una situación como esta, dada la manera como el señor Maduro ha conducido su régimen y de la manera desafiante con que actuó en los últimos días en el marco de la amenaza exterior de EEUU ”, expresó.

El mandatario hizo un paralelismo directo con la experiencia vivida por Panamá a finales de los años 80, recordando la invasión estadounidense de 1989. “Para los que vivimos en Panamá en esa época, en los años 88-89, vivimos exactamente igual”, dijo, señalando que ese antecedente marca la posición del país frente a la crisis venezolana actual.

Mulino indicó que, de acuerdo con la información disponible, Maduro se encuentra bajo custodia y camino a una corte en Nueva York junto a su esposa, lo que ha generado un vacío de poder en Venezuela. En ese contexto, advirtió que permitir que Delcy Rodríguez asuma el control del país sería un grave error.

“Hoy día Maduro está en algún lugar, (...) en Nueva York, por lo que se dice junto a su esposa, y hay un vacío de poder, vacío de poder que sería una completa irresponsabilidad llenar con Delcy Rodríguez, porque para eso no es que yo creo que se ha actuado para liberar a Venezuela”, afirmó.

Sobre la operación estadounidense que derivó en la extracción de Maduro, Mulino reconoció que fue una acción unilateral, sin consulta previa a gobiernos aliados, incluido Panamá. No obstante, indicó que su gobierno respalda el resultado final en función de la democratización de Venezuela.

“No hubo ningún tipo de consulta con gobiernos amigos, etcétera. Por lo menos con mi gobierno no hubo ninguna consulta. Yo simplemente apoyo el resultado en función de ya liberar y democratizar Venezuela”, sostuvo.

El mandatario fue enfático al afirmar que Panamá no mantendrá relaciones políticas con Delcy Rodríguez, independientemente de que otros países decidan respaldarla como figura de transición. “Mi gobierno no va a reconocer a Delsy Rodríguez como presidenta interina”, afirmó.

“Nosotros no teníamos relaciones políticas con Maduro, pues no la vamos a tener con Delsi Rodríguez, independientemente de que otros quieran tenerla u otros quieran apoyar”, señaló.

Mulino reiteró que Panamá solo apoyará una transición democrática sustentada en el mandato popular expresado en las urnas y en el liderazgo de la oposición venezolana.

“Si vamos a hacer un esfuerzo continental, sumarnos un grupo de países para apoyar la transición democrática con sustento en la voluntad popular ya expresada de Venezuela, cuenten con el gobierno”, concluyó.

Finalmente, al referirse a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre industrias estratégicas, Mulino descartó que exista una relación entre el caso venezolano y Panamá o el Canal. “No creo que eso tenga ninguna ilación con nuestro país, ni con el canal. ”, concluyó.