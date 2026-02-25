  1. Inicio
Piloto herido en la misión para capturar a Nicolás Maduro es condecorado por Trump

El suboficial jefe Eric Slover recibe la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos WIN MCNAMEE | Getty Images via AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/02/2026 11:54
Trump otorgó la medalla de honor al piloto Eric Slover, herido durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Durante su discurso del estado de la unión 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump otorgó la medalla de honor del Congreso al suboficial del Ejército Eric Slover, quien resultó gravemente herido en la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero.

Slover estaba al mando de un helicóptero CH-47 Chinook que descendió sobre una instalación en Fuerte Tiuna,. en Caracas, resguardada por soldados cubanos.

Según lo relatado durante el discurso, mientras se preparaba para aterrizar la aeronave fue atacado por fuego enemigo, recibiendo impactos en la pierna y la cadera.

Pese a sus heridas, el piloto mantuvo el control del helicóptero, lo que permitió a sus artilleros neutralizar la amenaza y que la misión continuara sin bajas fatales entre las fuerzas estadounidenses.

El mandatario subrayó que el éxito del operativo y la seguridad de sus compañeros dependieron de la capacidad de Slover para soportar el dolor y completar la maniobra en territorio enemigo.

La condecoración fue entregada en el Capitolio por el teniente general Jonathan Braga, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales.

Slover, aún en recuperación, asistió a la ceremonia con uniforme de gala y apoyado en un andador, recibiendo una ovación de pie por parte de los presentes.

Durante el mismo acto, el presidente anunció que otros diez militares que participaron en la operación serán reconocidos en una ceremonia privada en la Casa Blanca.

Asimismo, otorgó la Medalla de Honor al capitán retirado E. Royce Williams, veterano piloto de la Marina condecorado por sus acciones durante la Guerra de Corea.

