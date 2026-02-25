Piloto herido en la misión para capturar a Nicolás Maduro es condecorado por Trump

Durante su discurso del estado de la unión 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump otorgó la medalla de honor del Congreso al suboficial del Ejército Eric Slover, quien resultó gravemente herido en la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero.

Slover estaba al mando de un helicóptero CH-47 Chinook que descendió sobre una instalación en Fuerte Tiuna,. en Caracas, resguardada por soldados cubanos.

Según lo relatado durante el discurso, mientras se preparaba para aterrizar la aeronave fue atacado por fuego enemigo, recibiendo impactos en la pierna y la cadera.

Pese a sus heridas, el piloto mantuvo el control del helicóptero, lo que permitió a sus artilleros neutralizar la amenaza y que la misión continuara sin bajas fatales entre las fuerzas estadounidenses.

El mandatario subrayó que el éxito del operativo y la seguridad de sus compañeros dependieron de la capacidad de Slover para soportar el dolor y completar la maniobra en territorio enemigo.