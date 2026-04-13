Reestructuración en Venezuela: Padrino López pasa de la Defensa a la Agricultura

En un movimiento estratégico dentro del Ejecutivo venezolano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este lunes 13 de abril de 2026 la designación del General en Jefe Vladimir Padrino López como el nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

Padrino López, quien hasta marzo pasado se desempeñó como Ministro de la Defensa —cargo que ocupó de forma ininterrumpida desde 2014—, pasa ahora a dirigir un área crítica para la estabilidad social del país: la producción de alimentos.

Según la mandataria, el General “asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”.

Este nombramiento marca una nueva etapa para el General en Jefe, considerado uno de los pilares del chavismo y quien fuera una figura central durante el régimen de Nicolás Maduro. Cabe destacar que Padrino López ha sido objeto de sanciones internacionales; Estados Unidos lo incluyó en listas por corrupción y narcotráfico, ofreciendo una recompensa de $15 millones por su captura.