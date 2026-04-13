Reestructuración en Venezuela: Padrino López pasa de la Defensa a la Agricultura

En un movimiento estratégico dentro del Ejecutivo venezolano, la presidenta encargada, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, anunció este lunes 13 de abril de 2026 la designación del General en Jefe<b> Vladimir Padrino López</b> como el nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.Padrino López, quien hasta marzo pasado se desempeñó como Ministro de la Defensa —cargo que ocupó de forma ininterrumpida desde 2014—, pasa ahora a dirigir un área crítica para la estabilidad social del país: la producción de alimentos. Según la mandataria, el General <i>'asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país'</i>.Este nombramiento marca una nueva etapa para el General en Jefe, considerado uno de los pilares del chavismo y quien fuera una figura central durante el régimen de <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>. Cabe destacar que Padrino López ha sido objeto de sanciones internacionales; <b>Estados Unidos lo incluyó en listas por corrupción y narcotráfico, ofreciendo una recompensa de $15 millones por su captura.</b>