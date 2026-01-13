Testimonio relató sobre un arma desconocida que rodea la captura de Nicolás Maduro: ‘Caímos al suelo sin poder movernos’

En los días que siguieron a la operación militar de Estados Unidos que culminó con la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, comenzó a circular una versión que apunta al uso de una tecnología desconocida o un arma no convencional durante el asalto contra los cuerpos de seguridad del régimen venezolano.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, difundió en la red social X el testimonio atribuido a un supuesto integrante de la guardia venezolana que habría presenciado la llamada Operación Resolución Absoluta. De acuerdo con ese relato, en los primeros minutos del operativo —en el que participaron helicópteros, drones y unidades de élite— los sistemas de radar del país fueron inutilizados, antes de que una herramienta tecnológica no identificada afectara directamente a las fuerzas que defendían al gobierno de Maduro.

Según esa versión, al menos 32 ciudadanos cubanos murieron durante los ataques, junto a decenas de integrantes de los cuerpos de seguridad venezolanos.

El presunto guardia relató que, una vez colapsados los sistemas de monitoreo, las fuerzas estadounidenses activaron un dispositivo que no pudo reconocer. “Fue como una onda acompañada de un ruido ensordecedor. De pronto sentí que mi cabeza iba a estallar por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos expulsaban sangre por la boca. Caímos al suelo sin poder movernos”, declaró.

El mismo testimonio subraya el alto grado de preparación de las Fuerzas Delta de Estados Unidos, al describir la operación como una acción devastadora. “Fue una carnicería. Éramos muchos, pero no tuvimos ninguna oportunidad. Disparaban con una precisión y una velocidad impresionantes... parecía que cada soldado lanzaba cientos de disparos por minuto. No podíamos responder”, afirmó.

Relatos parecidos han aparecido en distintos medios internacionales, en los que se sostiene que esta supuesta arma habría provocado efectos físicos debilitantes en los combatientes venezolanos, facilitando así el rápido colapso de la resistencia durante la incursión.

No obstante, hasta ahora ni el Pentágono ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos han confirmado que se haya empleado algún tipo de arma sónica, de energía dirigida o tecnología experimental en esa operación. Expertos en temas militares advierten que este tipo de narrativas suele surgir después de acciones militares de alta complejidad, especialmente cuando una fuerza más pequeña logra imponerse con rapidez sobre un enemigo numéricamente superior.

Si bien existen programas de investigación y desarrollo de dispositivos de energía dirigida y sistemas acústicos de largo alcance —capaces de provocar desorientación o incapacitación temporal—, su utilización en escenarios reales de combate es inusual y, en la mayoría de los casos, difícil de corroborar públicamente.

Por ahora, la versión oficial de Washington ha presentado la captura de Maduro como una misión ejecutada con precisión y alto nivel de coordinación. Las autoridades estadounidenses han destacado el uso de drones, el dominio aéreo y la planificación táctica de las fuerzas especiales, sin mencionar en ningún momento la aplicación de armas experimentales o tecnologías fuera de lo convencional.