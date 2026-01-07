Venezuela a cambio de Ucrania: el acuerdo del pasado entre Estados Unidos y Rusia

De acuerdo con <b>The New York Times</b>, la reacción ambivalente de <b>Moscú </b>frente a la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/claves-del-operativo-de-estados-unidos-que-termino-con-el-arresto-de-maduro-KA18817863" target="_blank">operación militar estadounidense en Venezuela</a> </b>trajo de vuelta un episodio diplomático apenas conocido. Se trata de un presunto intercambio sugerido años atrás y descrito públicamente por <b>Fiona Hill</b>, entonces responsable de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/rusia" target="_blank">Rusia</a></b> y <b>Europa </b>en el <b>Consejo de Seguridad Nacional </b>durante el primer mandato de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Donald Trump</a></b>.En una comparecencia ante el <b>Congreso </b>en octubre de 2019 —más de dos años antes de la ofensiva rusa a gran escala contra <b>Ucrania</b>— Hill aseguró que desde <b>Moscú </b>se emitían mensajes persistentes sobre un arreglo inusual: <b>flexibilizar la posición estadounidense en Venezuela a cambio de margen de acción ruso en Europa del Este.</b> Aquellas señales, explicó, no llegaron por canales formales, sino a través de analistas, columnas de opinión y artículos en medios afines.