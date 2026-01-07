Venezuela a cambio de Ucrania: el acuerdo del pasado entre Estados Unidos y Rusia

De acuerdo con The New York Times, la reacción ambivalente de Moscú frente a la operación militar estadounidense en Venezuela trajo de vuelta un episodio diplomático apenas conocido. Se trata de un presunto intercambio sugerido años atrás y descrito públicamente por Fiona Hill, entonces responsable de Rusia y Europa en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Donald Trump.

En una comparecencia ante el Congreso en octubre de 2019 —más de dos años antes de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania— Hill aseguró que desde Moscú se emitían mensajes persistentes sobre un arreglo inusual: flexibilizar la posición estadounidense en Venezuela a cambio de margen de acción ruso en Europa del Este. Aquellas señales, explicó, no llegaron por canales formales, sino a través de analistas, columnas de opinión y artículos en medios afines.