Venezuela a cambio de Ucrania: el acuerdo del pasado entre Estados Unidos y Rusia

Las tensiones en Venezuela reactivan viejos debates sobre esferas de influencia y revelan cómo Moscú calibra sus reacciones mientras mantiene la mirada fija en el frente ucraniano.
AFP
Darine Waked
  • 07/01/2026 15:27
Un testimonio revive negociaciones veladas, expone lógicas de influencia global y revela cómo Moscú prioriza frentes estratégicos mientras observa movimientos militares ajenos con cautela

De acuerdo con The New York Times, la reacción ambivalente de Moscú frente a la operación militar estadounidense en Venezuela trajo de vuelta un episodio diplomático apenas conocido. Se trata de un presunto intercambio sugerido años atrás y descrito públicamente por Fiona Hill, entonces responsable de Rusia y Europa en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Donald Trump.

En una comparecencia ante el Congreso en octubre de 2019 —más de dos años antes de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania— Hill aseguró que desde Moscú se emitían mensajes persistentes sobre un arreglo inusual: flexibilizar la posición estadounidense en Venezuela a cambio de margen de acción ruso en Europa del Este. Aquellas señales, explicó, no llegaron por canales formales, sino a través de analistas, columnas de opinión y artículos en medios afines.

Influencia, rechazo y prioridades actuales

La lógica subyacente, según Hill, era clara: si Washington defendía su área de influencia regional, debía aceptar que Rusia reclamara la suya en Ucrania. La diplomática relató que viajó personalmente a Moscú para descartar cualquier posibilidad de ese entendimiento.

Hoy, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha condenado oficialmente la operación estadounidense en Venezuela. Sin embargo, el foco estratégico del Kremlin permanece en la guerra en Ucrania, escenario donde Trump ha manifestado interés en impulsar negociaciones de paz.

En paralelo, el diario neoyorquino señala que voces influyentes en Rusia observan con satisfacción un aparente giro de Estados Unidos hacia una política de fuerza, por encima del derecho internacional, evocando una visión de poder propia de épocas imperiales, afín al pensamiento del presidente Vladimir Putin.

