José "Toto" Álvarez: "Martín Torrijos no llegará siquiera a ser candidato"

Luego de que el ex presidente Martín Torrijos anunciara sus intenciones de candidatizarse a la Presidencia de la República para las elecciones generales de 2024, el presidente del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), José Alberto Álvarez consideró que el ex mandatario "no llegará siquiera a ser candidato".

Para Álvarez su argumento es fácil y sencillo, y explicó que el ex gobernante para ser candidato necesita de un partido político, y al día de hoy ningún partido político lo ha postulado.

"Lo que dicen del Partido Popular (de que supuestamente lo postularía), no se ha concretado y si Martín llega a septiembre y no tiene ningún otro partido aparte del Partido Popular (si es que lo postula ), no creo que Martín sea candidato con un solo partido", precisó.

Al ser consultado si PAIS respaldaría o se uniría a una alianza que pretende encabezar Torrijos, Álvarez manifestó que PAIS participa muy activamente y con fidelidad en la construcción de una alianza política con los partidos Cambio Democrático, el Partido Panameñista y espera que se unan el partido Alianza y el Partido Popular. "PAIS permanece firme y sin buscar otras alternativas", recalcó.

Álvarez expresó que por el momento PAIS no ha tenido acercamientos con el ex presidente Martín Torrijos, para tratar el tema de sus aspiraciones políticas.