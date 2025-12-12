2026: el año que debe marcar el comienzo de una nueva nación

El país no puede afrontar el futuro con un Estado diseñado para el siglo pasado. La fragmentación institucional, la dispersión normativa, la burocracia ineficiente y la incapacidad de respuesta ante desafíos contemporáneos reclaman una reforma integral del Estado.El 2026 tiene que ser el punto de partida de una transformación profunda: modernización administrativa, rediseño de competencias, transparencia radical, simplificación de trámites, institucionalidad robusta y un sistema político que represente de verdad a la ciudadanía. Una reforma del Estado no es solo un ejercicio técnico, sino un proyecto nacional. Debe marcar el inicio de una nueva etapa para Panamá: más eficiente, más justa, más moderna, más humana.