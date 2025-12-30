  1. Inicio
  2. >  Opinión
  3. >  Columnistas
Felipe Camargo A.
  • 31/12/2026 00:00
Columnistas

Análisis de fin de año 2025

Columna de Opinión

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump inició el año viejo con un discurso de adueñarse de nuestro canal de Panamá, y sacar a los chinos de ahí.

Pero sucedió un grave incidente con consecuencias inimaginables del cálculo político local y exterior, y de gran impacto en el pueblo panameño: la demolición sorpresiva de una estructura construida por Taiwán, conmemorativa a los chinos que trabajaron en la construcción del ferrocarril transístmico y el canal de Panamá.

La destrucción del mirador chino del puente de las Américas, en las riberas del canal, fue ordenado por una autoridad local, levantando un tsunami de reacciones.

La acción demencial de la funcionaria local de demoler el bien histórico, turístico y simbólico de la comunidad china residente en Panamá trae consigo consecuencias y repercusiones.

Efectos políticos: Si la intención era demonizar a los chinos, el efecto ha sido contrario: los victimizaron.

Mal cálculo político: Hoy hay un nuevo escenario político criollo, la comunidad china se ganó un espacio en la política local.

La demostración de músculo político de la colonia china al organizarse para enfrentar la acción repudiable de la alcaldesa es una demostración de organización disciplinada de más de medio millón de chinos en Panamá. Es un tema de seguridad nacional.

En menos de 24 horas, después de los acontecimientos, a través de sus redes sociales convocaron y se organizaron para manifestarse y repudiar la destrucción de un símbolo de la cultura China.

Panamá inicia un año nuevo con escenarios externos e internos en desarrollo y por la dinámica tendrán impacto en nuestra sociedad.

Análisis y consecuencias

Si los Estados Unidos busca sacar a los chinos del Canal de Panamá y retomar los puertos, hoy ese escenario es otro, por el “error” de la alcaldesa de Arraiján. A menos que sea una agente china de montar una provocación para ayudar a China.

Sra. alcaldesa, desde mi punto de vista como analista de inteligencia usted jugó para empoderar a China en Panamá y saboteo al presidente, José Raúl Mulino, enturbiando las relaciones internacionales y desestabilizando al país.

Hay antecedentes históricos. Demonizar a los Estados Unidos en 1987 cuando una mujer alcaldesa desapareció la estatua del presidente Roosevelt. Igual sentimiento aplica a la destrucción del monumento chino en el canal.

Las consecuencias políticas son de magnitud estratégica. La imagen internacional de Panamá se victimizó ante la comunidad china en Panamá y se benefició al Partido Comunista Chino (PPCH).

Exceso de feminismo, de alcaldesas inexpertas, sobreactúan en sus cargos, un excesivo protagonismo, abuso de las redes sociales, se venden como eficientes. Otra del coletazo o “faldazo” de la alcaldesa de Arraiján es que les puso el reflector a las alcaldesas mujeres independientes. Sus actuaciones irresponsables atentan contra la estabilidad del país.

Beijing, ahora a raíz de la destrucción, va a crear un partido político pro chino en Panamá y desarrolla una política para tomarse a Panamá. Empujando a sus cuadros pro-chinos como Richard Morales, le pavimentó su retorno.

VIDEOS
Lo Nuevo