Si los Estados Unidos busca sacar a los chinos del Canal de Panamá y retomar los puertos, hoy ese escenario es otro, por el 'error' de la alcaldesa de Arraiján. A menos que sea una agente china de montar una provocación para ayudar a China. Sra. alcaldesa, desde mi punto de vista como analista de inteligencia usted jugó para empoderar a China en Panamá y saboteo al presidente, José Raúl Mulino, enturbiando las relaciones internacionales y desestabilizando al país. Hay antecedentes históricos. Demonizar a los Estados Unidos en 1987 cuando una mujer alcaldesa desapareció la estatua del presidente Roosevelt. Igual sentimiento aplica a la destrucción del monumento chino en el canal. Las consecuencias políticas son de magnitud estratégica. La imagen internacional de Panamá se victimizó ante la comunidad china en Panamá y se benefició al Partido Comunista Chino (PPCH). Exceso de feminismo, de alcaldesas inexpertas, sobreactúan en sus cargos, un excesivo protagonismo, abuso de las redes sociales, se venden como eficientes. Otra del coletazo o 'faldazo' de la alcaldesa de Arraiján es que les puso el reflector a las alcaldesas mujeres independientes. Sus actuaciones irresponsables atentan contra la estabilidad del país. Beijing, ahora a raíz de la destrucción, va a crear un partido político pro chino en Panamá y desarrolla una política para tomarse a Panamá. Empujando a sus cuadros pro-chinos como Richard Morales, le pavimentó su retorno.