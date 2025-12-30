Las 75 leyes de Toledo: la codificación del reino visigodo y su legado jurídico

El gran problema del reino visigodo era la inestabilidad sucesoria, una constante fuente de guerras civiles. El IV Concilio abordó esto de frente, sentando principios que buscaban ordenar la sucesión y legitimar el poder.Establece una monarquía electiva Limitada. Aunque mantuvo el carácter electivo (tradición goda), el Concilio le impuso un marco legal. El famoso Canon 75 no solo condenó la rebelión contra el rey, sino que también estableció límites al poder regio, sentando las bases de lo que algunos historiadores han llamado un 'proto-pacto constitucional'. Se impuso la obligación de respetar las leyes, y se sancionó con la excomunión (pena espiritual y civil) a quienes violaran el juramento de fidelidad. De esta forma, el clero se erigía en garante del orden político.Un castigo al tirano. Se incluyó una cláusula clave (el Canon 75) que amenazaba con la anatema y la separación del trono al rey que actuase despóticamente o de manera cruel. Este mecanismo de control jurídico-moral sobre el ejercicio del poder real es de una modernidad asombrosa para la época.Unificación legal y religiosa. El Concilio reafirmó la conversión al catolicismo de Recaredo (en el III Concilio), consolidando la unidad religiosa de la Península. Una consolidación del Estado visigodo y la clase hispanorromana, dando unidad religiosa fue el catalizador para la unidad política y legal. Además, sus disposiciones sobre la disciplina eclesiástica (elección de obispos, administración de bienes) contribuyeron a cimentar la estructura institucional de la Iglesia, que era, a su vez, la principal estructura del Estado.