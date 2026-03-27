Análisis de seguridad: ¿Es eficaz la actual estrategia de seguridad del Estado panameño?

Dos policías heridos de plomo por maleantes, un teniente asesinado por un sicario. Marzo violento: 27 asesinatos por sicarios. Asesinatos dobles a manos de sicarios. En Colón, los maleantes hacen demostración de poder de fuego con armas de guerra, poniendo en grave riesgo a los policías; no tienen órdenes de uso del fuego letal, y tampoco tienen cobertura táctica que neutralice el poder de fuego de los maleantes.

La Policía Nacional compró 5,000 pistolas 9 mm para la protección del pueblo panameño. La pregunta es: ¿cuántos criminales, sicarios han sido dados de baja por las fuerzas de la Policía?

Los cárteles, el crimen organizado en las Américas están siendo atacados con fuerza letal: en Estados Unidos, hundiendo lanchas rápidas; en México, eliminación del “Mencho”; en Colombia hay fuertes ofensivas; Ecuador, Haití están acabando las pandillas con drones, El Salvador.

En Panamá, en esta administración, no hay o no se conocen estadísticas de bajas a criminales por parte de la Fuerza Pública. A pesar de que sí se contabilizan muertos y heridos de policías en actos del servicio; y sí hay estadísticas de muertes de maleantes por intento de asalto a tiendas a manos de civiles en defensa propia.

No ocurre igual a pesar de las acciones violentas de asesinatos y el control territorial que mantienen los criminales en San Miguelito, Colón, Patio Pinel y Kuna Nega.

Hace falta un cambio del método fracasado de cómo enfrentar a las pandillas. Que el Estado panameño asuma su responsabilidad y ordene, a través de la cadena de mando, el uso de la fuerza letal a los policías en defensa del pueblo panameño.

Todo apunta a que el actual modelo fracasó. El Gobierno, para terminar su periodo en paz, debería de cambiar de estrategia, creando una doctrina de Seguridad Nacional que le permita garantizar la seguridad del país.

Hacia una estrategia de seguridad con resultados.