Cambios radicales para enfrentar la epidemia de obesidad

Se ha sugerido que los patrones de conducta relacionados con el consumo de comida chatarra pueden cuestionarse de manera similar a las actitudes hacia el tabaquismo en los últimos 50 años. Las valiosas lecciones aprendidas en el control del tabaco nos mueven a aplicar regulaciones y control del consumo de alimentos. Gravar la producción de snacks y alimentos no saludables es una estrategia de bajo costo con potencial enorme para reducir el consumo en grupos socioeconómicos bajos, donde la obesidad es más prevalente. Los impuestos recaudados sobre alimentos ricos en energía seleccionados podrían usarse para subsidiar otros productos más saludables, como frutas y verduras.

El éxito relativo y la reacción de la industria tabacalera a las estrategias de control pueden servir como prueba de fuego para la efectividad potencial de tal intervención. Casi el 95 % de los países han introducido prohibiciones totales en la publicidad del tabaco y fumar en lugares públicos está prohibido. Los avances en el control del tabaco en las últimas décadas han sido fundamentales en la forma en que se acepta socialmente fumar. Las acciones legales contra la industria tabacalera han ayudado a derribar su hasta ahora impenetrable muro de defensa. No hay razón por la que esto no pueda ser así para la industria alimentaria si existe voluntad política y compromiso financiero.

Aunque muchos podrían retroceder ante la idea de impuestos y control de alimentos, los precedentes del tabaco muestran que la oposición pública puede, con el tiempo, superarse con éxito. La comida chatarra puede no ser tan adictiva como el tabaco, pero el peso, una vez ganado, es muy difícil de perder a largo plazo. Una vez que un joven obeso desarrolla diabetes, nunca se librará por completo de la enfermedad, la cual, se podría argumentar, es mucho más irreversible que la adicción al tabaco.

Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos países introdujeron el racionamiento de alimentos con un sistema de “puntos” en cada hogar. A cada persona se le asignaba un número de puntos al mes y se racionaban ciertos alimentos, como carne, pescado, galletas, azúcar, grasas y té. Cada adulto podía elegir cómo gastar estos puntos. Se pusieron a disposición suplementos especiales para niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con ciertas enfermedades. La escasez de alimentos durante la guerra obligó a las personas a adoptar diferentes patrones de alimentación; la gente comía considerablemente menos carne, huevos y azúcar que en la actualidad.

Las cantidades disponibles durante la guerra parecerían escasas según los estándares de consumo actuales, pero muy pocas personas durante los años de la guerra estaban desnutridas. En los países europeos occidentales, se prohibió por completo la fabricación o venta de helados en 1940, y el racionamiento de dulces comenzó en 1942. El racionamiento se aplicó durante 14 años, casi 10 años después de que terminó la guerra. También se racionó la gasolina, por lo que la gente dejó de usar y comprar automóviles, y se limitó el transporte público. Curiosamente, durante los años en que se hizo cumplir el racionamiento, la prevalencia de la obesidad fue insignificante en todos esos países. Aunque no hay valores de índice de masa corporal para este período, las estadísticas de altura y peso promedio de británicos, franceses, holandeses y alemanes están disponibles y muestran cómo ha aumentado la prevalencia de la obesidad desde la década de 1960.

No es inconcebible que en el futuro se requiera alguna forma de racionamiento de alimentos y control del tamaño de las porciones si continúa el dramático aumento de la obesidad. Esto podría lograrse a través de los supermercados, ya que la mayoría de los alimentos que consumimos en el hogar se compran en un número relativamente pequeño de puntos de venta de alimentos. Todos los grandes supermercados producen un desglose artículo por artículo de los bienes comprados en el recibo de caja. En teoría, es posible estimar la mayor parte del consumo promedio de alimentos de una persona cada mes.

La obesidad es prácticamente imposible de tratar con métodos convencionales, por lo que los esfuerzos deben dirigirse a la prevención. Para cambiar las actitudes sociales y desafiar las normas sociales, los gobiernos deben implementar cambios radicales de políticas que impongan un entorno en el que la producción, la comercialización y el consumo de alimentos están controlados. Las decisiones de estilo de vida las toman los individuos, pero el entorno en el que funcionan necesita ayudar a apoyar el cambio de comportamiento.

En el pasado hemos implementado políticas y acciones ambientales exitosas para proporcionar aire libre de humo, agua más limpia y sistemas de saneamiento público. Ahora es el momento de que tengamos políticas y acciones que nos proporcionen un entorno más saludable para el consumo de alimentos y prevengan el insidioso exceso diario de alimentos que conduce al sobrepeso y la obesidad.