¿Cuánto mide la red sanguínea?

“Los vasos sanguíneos del cuerpo humano, unidos en línea recta, medirían 100,000 kilómetros: suficiente para rodear la Tierra dos veces.” Pocas afirmaciones científicas han viajado tan lejos como esta. Aparece en manuales de medicina, sitios educativos y hasta en conversaciones cotidianas. El problema es que podría estar equivocada.

La cifra de 100,000 km fue popularizada por August Krogh, fisiólogo danés y Premio Nobel de Fisiología, quien calculó en 1922 la longitud total de los capilares del cuerpo humano. Su cálculo, publicado en The Anatomy and Physiology of Capillaries (Krogh, 1922), se convirtió en referencia obligada durante décadas. Sin embargo, su estimación partía de un modelo idealizado: un cuerpo de 50 kilogramos compuesto en su totalidad de músculos, y estudios posteriores demostraron que sus supuestos sobre la densidad capilar estaban muy alejados de la realidad.

Al rastrear el origen de la cifra, la mayoría de las fuentes que la citan no enlaza a ningún estudio original. Las inconsistencias se acumulan: algunos textos hablan solo de capilares, otros del sistema vascular completo, y la cifra oscila entre versiones sin que nadie explique con precisión de dónde sale.

Kurzgesagt – In a Nutshell es un canal de YouTube fundado en julio de 2013 por Philipp Dettmer, egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich. Su nombre proviene del alemán y, en sentido estricto, significa “en pocas palabras”.

El rasgo que distingue a Kurzgesagt de otros canales de divulgación es su proceso de verificación: cada guion pasa por la revisión de científicos y profesionales especializados en el tema tratado. Cuando cometen un error, lo reconocen ante su audiencia. Hoy el canal supera los 25 millones de suscriptores y acumula más de 3,600 millones de reproducciones.

El 29 de octubre de 2024, Kurzgesagt publicó el video We Fell For The Oldest Lie On The Internet, de 13 minutos de duración, en el que narraron con total transparencia cómo ellos mismos habían utilizado la cifra de 100,000 km en su libro, su aplicación y uno de sus videos sin cuestionarla jamás.

La investigación comenzó cuando un miembro del equipo preguntó de dónde venía ese número. Una consulta que pareció rápida se convirtió en una búsqueda de más de un año: incluyó el rastreo de libros de las décadas de 1990, contacto directo con investigadores y la lectura de estudios originales. El equipo contactó incluso al divulgador científico David Suzuki, autor de uno de los textos que mencionaba la cifra, en busca de la fuente primaria. Nadie la tenía.

La conclusión fue clara: el dato de 100,000 km es incorrecto. Nació de una estimación de Krogh basada en supuestos que la ciencia posterior refutó, y se propagó sin verificación durante generaciones. En paralelo a esa investigación, un estudio publicado en 2022 ofreció una medición más rigurosa: la longitud total de los capilares se sitúa entre 9,000 y 19,000 kilómetros.

Otra de las fuentes consultadas para este artículo es Ciencia Explicada. Su sección dedicada a los capilares sanguíneos ofrece una descripción funcional del sistema vascular basada en fisiología clásica, útil para comprender cómo opera esta red dentro del cuerpo. Según esta fuente, en condiciones de reposo solo el 25% del lecho capilar total permanece abierto. Cuando aumenta la actividad física, los capilares se dilatan y aumentan el flujo para abastecer las necesidades de oxígeno y nutrientes de los tejidos. Este detalle ilustra una característica clave de la red sanguínea: no es estática, sino dinámica y adaptable.

La cifra de 100,000 km se propagó con tanta fuerza al ser llamativa y fácil de recordar; los algoritmos de internet tienden a priorizar el contenido impactante sobre el verificado. Este caso ilustra algo que la ciencia conoce bien: un dato repetido mil veces no se vuelve verdadero, solo se vuelve difícil de corregir.

La red sanguínea sigue siendo una maravilla. Solo que más pequeña a la cifra que nos contaron.