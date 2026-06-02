Cada primer año cuenta: Udelas y el compromiso con la primera infancia

Cada 22 de mayo se conmemora el Día de la Estimulación Temprana y la Orientación Familiar, una fecha que nos invita a reflexionar sobre algo fundamental: los primeros años de vida no son simplemente el comienzo de una historia, son su capítulo más determinante. El desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y comunicativo de un niño se construye, en gran medida, en esa ventana irrepetible que representan los primeros años de vida.

El cerebro infantil es, en esa etapa, extraordinariamente receptivo. Las conexiones neuronales que se forman durante la primera infancia sientan las bases del aprendizaje, la conducta, las relaciones sociales y la autonomía futura. Una atención oportuna, respetuosa y adecuada en ese período puede marcar una diferencia trascendental en la calidad de vida de un niño. Para Piaget, estimular no es llenar al niño de información, sino ofrecerle experiencias significativas que activen su capacidad natural de descubrir el mundo.

La estimulación temprana, sin embargo, va mucho más allá de ejercicios o actividades puntuales. Implica comprender al niño de manera integral, respetar sus ritmos individuales de desarrollo y fortalecer el rol de la familia como su principal entorno de apoyo. Significa también prevención, detección oportuna de señales de alerta y acompañamiento desde un enfoque interdisciplinario, comunitario y profundamente humano. En ese compromiso con la primera infancia, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) ha jugado un papel estratégico y sostenido. A través de la Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar, Udelas forma profesionales con las competencias necesarias para evaluar, intervenir, orientar y acompañar el desarrollo infantil y familiar en contextos educativos, comunitarios, de salud e institucionales. Un perfil que combina rigor científico con sensibilidad humana, preparado para responder a los desafíos reales de la niñez panameña.

A lo largo de su trayectoria, Udelas ha formado generaciones de especialistas que hoy trabajan en centros educativos, programas de atención a la primera infancia, instituciones públicas y privadas, centros de salud y organizaciones comunitarias enfocadas en la niñez y las familias. Pero más allá del conocimiento técnico, existe un elemento que distingue a quienes eligen esta profesión: la vocación. La estimulación temprana exige sensibilidad, paciencia, capacidad de observación, empatía y compromiso social genuino. Quienes la estudian comprenden que acompañar a un niño implica mucho más que enseñar; significa reconocer potencialidades, orientar a familias en sus propios procesos y contribuir, desde los primeros años de vida, a construir mejores oportunidades.

Como docente de esta carrera, resulta profundamente inspirador observar cómo muchas estudiantes descubren, en la práctica, el verdadero sentido de su formación: servir, orientar y generar cambios reales en contextos muchas veces marcados por desafíos sociales, económicos o familiares. La experiencia directa en comunidades, centros infantiles y escenarios reales desde el primer semestre no solo fortalece competencias profesionales, sino que también consolida un compromiso humano con la niñez que ningún aula puede reemplazar por sí sola.

Conmemorar el Día de la Estimulación Temprana es, entonces, reconocer la necesidad urgente de seguir invirtiendo en espacios, programas y profesionales que promuevan el desarrollo integral de la infancia. Invertir en los primeros años no solo transforma la vida de un niño: transforma familias, fortalece comunidades y contribuye a construir sociedades más justas y equitativas. Porque estimular tempranamente es, en esencia, creer en el potencial de cada niño desde el primer momento de su historia. Y en esa apuesta, Udelas lleva años siendo parte del camino.