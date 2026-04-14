De la curva de aprendizaje y de la pureza del sufragio

De experiencia probada y para evitar la curva de aprendizaje a tres años de las elecciones generales del domingo 6 de mayo de 2029. Unas elecciones que estarán dominadas por los avances de la tecnología para garantizar la pureza del sufragio.

Alfredo Juncá Wendehake podría decirse que es una garantía de ello. Es especialista en el tema electoral y de tecnología. No porque se le nombre o se presente como experto electoral, sino porque lo ha estudiado.

De todos los candidatos, él es el único que ha organizado dos elecciones en Panamá con resultados claros y aceptados por la ciudadanía y los actores políticos. Además, ha participado en más de 30 procesos electorales a nivel internacional, ya sea como observador, consultor o, inclusive, jefe de misión.

En el contexto actual, que el magistrado con mayor experiencia se vaya no fortalece al Tribunal Electoral; por el contrario, lo debilita. La curva de aprendizaje para un magistrado nuevo es de años, por más que quiera decir que sabe hacer el trabajo. Eso significa que Panamá estaría ante un escenario muy peligroso para las próximas elecciones. Además, no solo la salida del magistrado Juncá, sino de todos los funcionarios —que ya saben hacer elecciones y que vinieron con él—, ya que el nuevo traería su propia gente a aprender. Esto es peligrosísimo para la estabilidad del Tribunal y de las elecciones de 2029.

Uno podría pensar que cuando Juncá entró era el mismo escenario y él venía nuevo y todo resultó bien. La respuesta a eso es que no es el mismo escenario, porque cuando Juncá llegó al Tribunal Electoral hace 10 años, había al menos un magistrado con experiencia del que pudo aprender cómo hacer el trabajo. Si él no se mantiene, ya no habría quien le transfiera el conocimiento al nuevo que viene y tendría que aprender sobre la marcha. No podemos tomar esto a la ligera e improvisar en un tema tan delicado para el país. Más que un tema político, es un tema de país.

Juncá es el responsable de la transformación digital del Tribunal Electoral. Durante su gestión se cambió a la nueva cédula de identidad, que en el año 2024 se ganó el premio a «Documento más Seguro de Latinoamérica».

También es el creador del Centro de Estudios y Monitoreo Digital (CEMD), que fue el primer observatorio de medios digitales en el área electoral en Latinoamérica. Además creó la plataforma digital de Tribunal Contigo para hacer trámites en línea desde el celular y la plataforma de búsqueda de cédulas extraviadas para el ciudadano, además de los quioscos de autoservicio que permiten darle servicio a los ciudadanos 24/7.

Un nuevo magistrado tendría que aprender de cero sobre esta materia de tecnología, que es muy importante para el proceso electoral. Al final no se trata de decirlo, sino de demostrarlo, y Juncá lo ha demostrado con sus acciones.