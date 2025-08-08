El Estado no puede con el agua

Caer en la idea de que 'el agua es un bien público, por tanto, debe ser gestionado por el Estado' es una trampa ideológica impuesta por el estatismo colectivista, que prefiere el fracaso conocido antes que enfrentar la posibilidad de un cambio estructural.Sí, hay miedo al cambio, y sí, existe una percepción negativa sobre la gestión privada, especialmente porque nuestras instituciones (como ASEP o Acodeco) no siempre han estado a la altura. Pero eso no descalifica el modelo. De hecho, donde se han aplicado bien, las APP han mejorado notablemente la calidad del servicio.Curiosamente, quienes critican las privatizaciones solo mencionan la electricidad, ignorando que hubo más de 200 procesos de privatización, muchos de ellos exitosos. Y aún en el caso eléctrico, pese a los problemas, la apertura al mercado permitió aumentar la generación. Hoy, los principales cuellos de botella en el sector eléctrico están en la parte estatal.