Entre luces y promociones: la otra cara de la Navidad

Se aproxima la época más vistosa del año, el olor a pino de los arbolitos navideños, los foquitos de colores iluminando las vitrinas en los centros comerciales... y es que la magia de la Navidad nos envuelve a todos, nos transporta al éxtasis de las compras que liberan la dopamina en el cerebro, los niños con juguetes y los más grandes con ropa o tecnología y hasta los adultos con accesorios para el hogar; hasta la casa se viste de fiesta.

Sin embargo, esa misma magia puede convertirse en mucha ansiedad por ver cómo pagar las cuentas en el año nuevo.

La presión de comprar aumenta debido a la atmósfera cargada de ofertas y promociones que inundan los medios de comunicación con alucinantes mensajes publicitarios, intensos e imprecisos en algunas ocasiones, cargados de emotividad que incentiva las compras impulsivas, porque apelan al sentimiento, haciendo al consumidor más vulnerable, sobre todo porque algunas empresas pagan bonos navideños, XIII mes, ahorros de Navidad. El exceso puede terminar en una sobre carga económica en su línea de crédito o sin efectivo para lo necesario.

¿Qué debe tener el consumidor presente antes de lanzarse a comprar? Un presupuesto real, esto es, lo que puede gastar sin afectar sus compromisos de pagos básicos (comida, agua, luz, escuela, préstamos, etc.).

Haga una lista de compras para regalos, es imprescindible conocer preferencias y tallas, recuerde que la ley de protección al consumidor no contempla el derecho a retracto en las compras, por lo que se recomienda considerar la adquisición de tarjetas o certificados de regalo, que aunque puede parecer impersonal, es más práctico, ahorra tiempo y una solicitud de cambio porque no le sirve la prenda o no es del agrado de la persona.

Compare precios versus calidad. Visite diferentes comercios y coteje precios. Recuerde que las estrategias comerciales buscan que usted elija su producto o servicio, por lo que los consumidores bien informados deben tener presente los siguientes consejos:

Es importante que, los consumidores conozcan que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene una vigilancia constante del mercado y sanciona a las empresas que incumplen con la normativa legal.

En lo que va del 2025, se han verificado 1,152 agentes económicos, de los cuales 21 entraron como quejas, 131 como denuncias y el resto, se han verificado de oficio; aproximadamente 300 expedientes por publicidades con alguna anomalía están en trámite de citación y presentación de descargos, porque vulneran los derechos de los consumidores al incumplir la norma, según cifras estadísticas de la sección de Veracidad de la Publicidad.

Recordemos que la mejor Navidad es compartir en familia, evocar ese sentimiento de pertenencia y solidaridad.