Intromisión descarada ¿Panamá en la mira?

En la década de los noventa, Joseph Nye, geopolitólogo estadounidense de la Universidad de Harvard, en su libro “La naturaleza cambiante del poder estadounidense”, creó el concepto del poder blando o poder suave (del inglés soft power). Básicamente, es la habilidad de un Estado para persuadir a otros países evitando el uso de la fuerza o la coerción, valiéndose de medios sutiles, como su cultura, su modelo social o sus valores políticos.

Durante décadas, los gobiernos, tanto demócratas como republicanos de Estados Unidos de Norteamérica, han utilizado este -poder suave- para construir su agenda y lograr objetivos en otras naciones, aunque mucho antes de que Josep Nye desarrollara este concepto, ya en una frase que la historia atribuye a Henry Kissinger, se sentenciaba que: “Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses”.

Contrastando con la recientemente injerencia del presidente Trump en las elecciones de Honduras, abandona la “teoría del poder blando”, plegándose a la filosofía de Kissinger, pues pareciera que la intromisión en el proceso electoral de otro país debe responder a intereses. Ahora, la pregunta es: ¿son intereses de los EE. UU. o son intereses particulares y personales del presidente Trump?

Recuérdese que publicó en su red social Truth que: “espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente!” y adicionó que apoyaba al candidato conservador Tito Asfura, del Partido Nacional, con el que asegura que puede trabajar para combatir el narcotráfico.

Paralelamente, anunciaba que indultaría (lo cual realizó al día siguiente de la elección hondureña) al expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, quien fue declarado culpable y condenado el año pasado a 45 años de prisión y una multa de US$ 8 millones, por un juez estadounidense por delitos de narcotráfico.

Aquí se presenta una incongruencia, puesto que el mandatario estadounidense ha ordenado ataques a pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con el saldo de 83 personas asesinadas, con la excusa de combatir el narcotráfico, pero indulta a una persona investigada, juzgada y sentenciada por la justicia de su país por delitos de narcotráfico.

Volviendo a las intromisiones descaradas, un caso similar se vio en las recientes elecciones de Argentina, cuando también en su red social y en otros medios, el presidente Trump declaró que condicionaba un “auxilio por $ 20.000 millones” para ayudar a la economía argentina, siempre y cuando la elección la ganara el presidente Milei.

De nueva vuelta. Claro que hay intereses, pero la pregunta es: ¿de quienes?

En el caso de la elección de Honduras, el pasado día 4 de los corrientes, el medio de comunicación catalán La Vanguardia publica un artículo de investigación del periodista Andy Robinson, titulado: “Próspera, la isla de la libertad trumpista”, señalando que el indulto de expresidente hondureño se logró porque tiene amigos poderosos en el movimiento MAGA, como Roger Stone, exasesor de Trump, Matt Gaetz, presentador del canal trumpista One America News, así como personajes influyentes de la derecha libertaria en Silicon Valley.

Afirma Andy Robinson que: “ese apoyo tiene bastante que ver con un polémico proyecto impulsado por Juan Orlando Hernández durante su presidencia: las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), uno de los experimentos más radicales de cesión de soberanía nacional en favor del gran capital estadounidense desde los días de los enclaves de la multinacional frutera estadounidense United Fruit durante la primera mitad del siglo XX”.

El proyecto en cuestión preveía “la cesión y el control de parte del territorio hondureño para la creación de ciudades de nueva construcción libres de impuestos, ajenas a la regulación y a los derechos laborales vigentes en Honduras”.

Sugiere el articulista que quizás el mandatario estadounidense esté pasando del -poder blando o suave al poder duro, rudo- con el propósito de crear unas nuevas economías de enclave en el Caribe desde -Panamá a Caracas- y por ello el combativo apoyo a Tito Asfura y el sorpresivo indulto a Juan Orlando Hernández.

Para lograr la consolidación del proyecto Próspera en la isla hondureña de Roatán, había que buscar garantizar derrotar al partido gobernante que había derogado la ley que permitía la creación de las ZEDE y, garantizar la victoria del candidato del partido que había aprobado esa ley, para poder reactivar y concretar los objetivos.

Preocupante que imperen -intereses y se traspasen las líneas éticas y democráticas- sin que se enciendan las alarmas en la comunidad internacional, peor aún, ¡que no actúen! pese a lo descarado de la intromisión.