La importancia de la alimentación y el estilo de vida en pacientes renales

En Panamá, la enfermedad renal crónica ha aumentado en los últimos años, convirtiéndose en un serio problema de salud pública que afecta a miles de personas. Aunque los avances médicos y tecnológicos han permitido ofrecer tratamientos como la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, la realidad es que la calidad de vida del paciente renal depende en gran medida de las decisiones que toma cada día en su alimentación y estilo de vida.

Los riñones cumplen funciones vitales: filtran y eliminan toxinas, regulan la presión arterial, mantienen el equilibrio de líquidos y producen hormonas esenciales. Cuando su función se deteriora, el organismo requiere apoyo médico para suplir estas tareas, pero también necesita un cambio profundo en los hábitos diarios.

Para las personas con enfermedad renal, la dieta es una herramienta terapéutica fundamental. El consumo controlado de sodio ayuda a evitar la retención de líquidos y mantiene la presión arterial en niveles saludables. Limitar alimentos ricos en potasio y fósforo previene complicaciones como arritmias o problemas óseos. Además, un cuidado adecuado de la ingesta de proteínas protege a los riñones de un desgaste mayor.

Pequeñas prácticas como remojar vegetales antes de cocinarlos, cambiar el agua de cocción o hervirlos dos veces pueden reducir el contenido de minerales y hacer los alimentos más seguros. La educación nutricional busca empoderar al paciente para que comprenda el “por qué” y el “cómo” de estas decisiones: leer etiquetas, controlar porciones y sustituir alimentos de riesgo son habilidades que pueden salvar vidas.