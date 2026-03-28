La controversia Méndez-Bunau Varilla

Desde la historiografía peruana, lo acontecido con Panamá en 1903 con el Tratado Hay-Bunau Varilla que “permitió a Estados Unidos tener dominio sobre una franja territorial de 10 km de ancho donde se construiría la Zona del Canal” (Guerra, 2023), configuró el enunciado de la “lucha por la internacionalización del Canal de Panamá”, una de las cinco líneas programáticas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), partido peruano del líder político Víctor Raúl Haya de la Torre, hoy fallecido.

“El visionario creador del aprismo, sustentó: el Canal no debe estar en manos solamente de EE.UU., por cuanto, en una contienda bélica universal (en alusión a la Segunda Guerra Mundial), sería objetivo militar; tampoco debe estar solo con Panamá, no tendría las posibilidades de realizar inversiones como de defenderlo militarmente; planteando su conducción interamericana [...] siendo el primer latinoamericano en proponer una alternativa para dicho Canal, extendiendo, la tesis de la internacionalización, a todas las vías marítimas, fluviales, lacustres y similares, del mundo” (Paredes, 2025).

Este postulado tuvo, además, un hecho histórico con rostro humano de raíz panameña. Se trata de la disputa entre Bunau Varilla y el intelectual Octavio Méndez Pereira quien se preocupó por estudiar y denunciar el papel histórico del primero al ceder territorio panameño. Hacia finales de los años cuarenta, esta intensa confrontación había terminado como lo señaló el propio Méndez Pereira en una entrevista otorgada al estudioso hondureño Rafael Heliodoro Valle. Así, en la “Revista de la Universidad de México” (Nro. 17, volumen II, febrero de 1948), el panameño declaró: “Todos saben muy bien que Bunau Varilla [...] se preocupaba por salvar a todo trance un dinero que tenía en Panamá y casi nos vendió al firmar en nuestro nombre el tratado de 1903, con los Estados Unidos. Los panameños le hemos condenado al desprecio de la posteridad. Había perdido una pierna y era propietario del diario parisiense Le Matin. Un día “L’Illustration” publicó unas páginas mías en que hablaba de la conducta de Bunau Varilla. Entonces él se apresuró a compararme con “Le Père Loricuant”, aquel difamador que tergiversó la historia de la Edad Media. Le contesté que yo era capaz de repetir la escena de Mucio Scévola al poner su mano en el fuego y no quejarse, pues yo había dicho la verdad. Eso le dolió mucho a Bunau; le dolió mucho que un héroe de la guerra mundial, como él, hubiera sido atacado por un ministro de Instrucción Pública de Panamá, e inmediatamente se dirigió a Narciso Garay, que era nuestro ministro en París, y éste comunicó al Secretario de Relaciones de Francia que no sólo el gobierno sino el pueblo de Panamá estaban de acuerdo con lo que había yo dicho y hasta le envió mi Historia del Canal que está escrita en piedra; un libro de piedra, como ha dicho Germán Arciniegas. Al final de aquella controversia el gobierno de Francia me confirió la condecoración de la Legión de Honor, y al recibir tan agradable noticia, recorté el periódico y a continuación se la envié a Bunau Varilla, con una tarjeta muy atenta ...”.

Confesión interesante porque no todos sus biógrafos mencionan este pugilato verbal con Bunau Varilla. Matilde Real de Gonzáles (1959), una de las principales estudiosas de la obra de Méndez Pereira desde la perspectiva de la novela histórica, no aborda este incidente de la vida política del intelectual panameño. Méndez Pereira no solo expresó sus puntos de vista en la revista de la UNAM, fue un constante colaborador de la revista costarricense “Repertorio Americano” que “fue la tribuna del pensamiento internacional donde tuvieron presencia autores de diferentes países [latinoamericanos], cuyos artículos se inscribían en los ideales promovidos por Joaquín García Monge [su fundador] con los cuales nació la revista [en 1919]” (Barrera,2020). Así, se leen artículos del futuro rector de la Universidad de Panamá en noviembre y diciembre de 1925, junio y agosto de 1926, mayo de 1937, por citar algunas fechas en las que expresó su parecer acerca de la soberanía sobre el Canal.

Resulta difícil ubicar con precisión el inicio de la lucha reivindicativa de Méndez Pereira en favor de la patria que, finalmente, lo llevaría a una confrontación con Bunau Varilla. En julio 1918 fue publicada una recopilación de sus artículos bajo el título “Notas y Bocetos” de la serie Lectura Popular. En el segundo de ellos, “El Federalismo en Panamá”, afirma que en la segunda mitad del siglo XIX Panamá sacrificó parte de su soberanía “en obsequio de la seguridad general”. Un atisbo de crítica que irá tomando dimensiones mayores a medida que avancen sus investigaciones. Quizá sea este el hilo conductor de su trascendental controversia con el galo.