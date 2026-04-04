La geometría de la escalada: operaciones multidominio y el colapso del paradigma de la disuasión

A mediados de la presente década, el conflicto entre el bloque conformado por EE.UU. e Israel frente a la República Islámica de Irán ha trascendido la categoría de “guerra subsidiaria” para convertirse en un enfrentamiento de Operaciones Multidominio (MDO). El orden global, anteriormente sostenido por una arquitectura de disuasión nuclear y convencional, se enfrenta hoy a una reconfiguración violenta. Este ensayo analiza cómo la erosión de la disuasión clásica, la integración de la Inteligencia Artificial en el ciclo de decisión táctica y el uso de la energía como arma de coacción están definiendo el futuro geopolítico mundial.

Históricamente, la estrategia de Estados Unidos e Israel se basó en la “disuasión por castigo”: la premisa de que el costo de una agresión iraní superaría con creces cualquier beneficio potencial. Sin embargo, como señalan Ahmadian & Holtz (2025), Irán ha perfeccionado una resiliencia asimétrica. Al descentralizar su capacidad de respuesta a través de una red de actores no estatales altamente tecnificados (proxies), Teherán ha logrado que los ataques cinéticos de precisión sobre su territorio tengan un rendimiento decreciente.

La disuasión ha fallado porque el “Eje de la Resistencia” no opera bajo una lógica de preservación de infraestructura, sino de atrición sistémica. Mientras Israel busca victorias tácticas rápidas mediante la eliminación de liderazgos, Irán responde con una parálisis operativa en los estrechos estratégicos, transformando un conflicto regional en una crisis de suministros global que Washington no puede mitigar únicamente con poder naval.

Un factor disruptivo en la guerra actual es la implementación de la Doctrina de Acción Preventiva Independiente por parte de Israel, potenciada por sistemas de IA de grado militar. Según los reportes de MIA Strategic Intelligence (2026), el uso de redes neuronales para la selección de objetivos en tiempo real ha reducido el ciclo OODA (Observe, Orient, Decide, Act) a segundos.

Si bien esto otorga una ventaja letal en el campo de batalla, crea un “vacío diplomático”. Al automatizar la respuesta ante amenazas percibidas, se elimina el tiempo de fricción necesario para la mediación de terceros. El resultado es una escalada algorítmica donde los actores se ven arrastrados a confrontaciones directas que ninguno de los Estados mayores planeó inicialmente, elevando el riesgo de un umbral de conflicto nuclear por error de cálculo o falta de “pausa humana”.

El impacto más profundo de esta guerra no se mide en kilómetros de territorio, sino en la fragmentación de la globalización económica. La tesis del “Doble Estrangulamiento” (Henderson & McNally, 2024) postula que la vulnerabilidad de las rutas de gas y petróleo en el Golfo ha acelerado una bifurcación del sistema internacional.

Occidente, se ve forzado a una transición energética acelerada y costosa, buscando seguridad en proveedores atlánticos.

China y Rusia han aprovechado la inestabilidad para consolidar corredores terrestres que evitan las zonas de conflicto dominadas por la Armada de EE.UU., fortaleciendo un mercado energético paralelo fuera del control del petrodólar.

La guerra de USA e Israel contra Irán marca el fin de la hegemonía unipolar. El futuro geopolítico no se decidirá por la destrucción total de uno de los bandos, sino por la capacidad de los Estados para operar en un entorno de caos multidominio permanente. La estrategia ha pasado de la “victoria militar” a la “supervivencia conectiva”. En este nuevo orden, la verdadera potencia es aquella que logra mantener sus flujos de datos y energía mientras desconecta los del adversario, en una guerra donde la geografía importa menos que la red.