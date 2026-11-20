Cada 21 de noviembre, el Día Mundial de la Pesca nos invita a celebrar y reconocer a quienes nos alimentan desde los océanos, lagos y ríos. En América Latina y el Caribe, esta fecha es una oportunidad para valorar la contribución de las comunidades pesqueras a la seguridad alimentaria, la nutrición y las economías locales, y para renovar el compromiso con el uso sostenible de los recursos acuáticos.

Detrás de cada desembarque y de cada alimento que llega a nuestras mesas, hay trabajo, conocimientos y una estrecha relación con el territorio. Quienes capturan, procesan y comercializan los productos de la pesca sostienen una cadena de valor que conecta a las comunidades con los consumidores. Reconocer ese aporte, especialmente el de la pesca en pequeña escala, es el punto de partida para construir un futuro más sostenible.

Los números del informe de la FAO “El estado mundial de la pesca y la acuicultura” (SOFIA 2026) son elocuentes. En 2024, nuestra región aportó alrededor del 16 % de las capturas marinas del mundo y el 15 % del volumen de las exportaciones mundiales de productos de animales acuáticos, con un superávit comercial de 21 000 millones de USD. Perú fue el cuarto productor mundial de pesca de captura de animales acuáticos, con 5,7 millones de toneladas, y la anchoveta es la especie más capturada del mundo. Chile y Ecuador lideran la acuicultura regional. Y más de tres millones de personas trabajan directamente en el sector primario de la pesca y la acuicultura, sosteniendo empleos y economías en zonas costeras y del interior.

Sin embargo, la disponibilidad media per cápita de alimentos acuáticos de origen animal en la región alcanzó apenas 10,1 kg en 2023, menos de la mitad del promedio mundial de 21,1 kg, expresados en equivalente en peso vivo. Este indicador refleja la cantidad disponible para el consumo humano, no la ingesta efectiva. La región produce para el mundo, pero aún puede aprovechar mejor ese potencial para su propia alimentación.

Y no hablamos de un alimento cualquiera. Los alimentos acuáticos aportan proteínas de alta calidad, omega-3, vitaminas y minerales esenciales. Son clave para la seguridad alimentaria y la nutrición, sobre todo en los hogares de bajos ingresos y en los grupos más vulnerables.

Detrás de esta brecha hay múltiples factores: precios poco accesibles para algunas familias, desigualdades territoriales y sistemas de distribución interna que aún no están a la altura del potencial productivo. El desafío es complementar la contribución de las exportaciones al empleo y los ingresos con un mayor acceso de la población a alimentos acuáticos nutritivos.

Cuidar esta contribución exige también hacer frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que compromete la sostenibilidad de los recursos y perjudica a quienes operan dentro del marco legal. Fortalecer la ordenación pesquera con la participación de las comunidades, tanto marinas como continentales, es esencial para proteger los medios de vida y la alimentación de las familias que dependen de estos recursos.

A estos desafíos se suma el fenómeno de El Niño, que altera la temperatura del mar y el aporte de nutrientes. En el Pacífico sudoriental puede reducir las capturas y afectar los ingresos y la disponibilidad de alimentos acuáticos, con efectos que varían según la zona y la especie. La alerta temprana y la ordenación pesquera adaptativa son fundamentales para proteger los medios de vida y la seguridad alimentaria.

El reto, por tanto, no es solo contar con un importante potencial pesquero y acuícola, sino superar los obstáculos que impiden que esa riqueza se traduzca en un mayor acceso de la población a alimentos ricos en proteínas de alta calidad.

Celebrar la pesca también significa trabajar para superar estas barreras. Ampliar el acceso a los alimentos acuáticos y fortalecer la resiliencia de quienes los producen son objetivos complementarios para avanzar hacia la seguridad alimentaria y una mejor nutrición.

Es precisamente aquí donde la iniciativa de Transformación Azul de la FAO cobra relevancia estratégica. Su enfoque apunta a maximizar la contribución de los sistemas alimentarios acuáticos a dietas saludables y asequibles, combinando la expansión y la intensificación sostenibles de la acuicultura, la ordenación eficaz de la pesca y la mejora de las cadenas de valor, con una gobernanza que proteja tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen de ellos. No se trata solo de producir más, sino de producir mejor, reducir las pérdidas y el desperdicio y facilitar un acceso más equitativo a los alimentos acuáticos.

América Latina y el Caribe cuenta con recursos, conocimientos y experiencias para avanzar en esa dirección. El desafío es traducir ese potencial en acciones concretas: fortalecer la participación de las comunidades pesqueras en las decisiones, mejorar la conservación y distribución de los productos y facilitar el acceso a los mercados. Así, el reconocimiento a quienes nos alimentan puede expresarse en mejores oportunidades para sus comunidades y en alimentos nutritivos al alcance de más personas.

En este Día Mundial de la Pesca, el objetivo compartido es que la riqueza acuática de la región se traduzca en una mejor alimentación y mejores medios de vida, sin dejar a nadie atrás. Reconocer la contribución de los pescadores implica fortalecer el trabajo conjunto entre gobiernos, comunidades pesqueras, sector privado, organismos de cooperación y otras organizaciones para hacerlo posible.